Kılıçdaroğlu: Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi?

Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi?

Şu anda her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi? Hayır, çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var, hukuk dersini verecek profesör, doçent yok. Ne olacak, fakülte mi burası? Üniversite mi? Değil. Ama geniş kitlelerin oyunu almak için her yere üniversite kurduk.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 00:38
Yazdır
Kılıçdaroğlu: Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir, Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır. Çağdaş uygarlık sürekli değişen bir kavramdır, dinamik bir kavramdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlığı aşmaya yönelik bir hedef gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir, Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır. Çağdaş uygarlık sürekli değişen bir kavramdır, dinamik bir kavramdır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi dinamik bir düşüncedir, geleceği, ufku yakalamayı ulaşmayı hedefler." diye konuştu.

Gençlerin "Türkiye ile ilgili hayaliniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, halkın güçlü, kendi bölgesinde güçlü bir pozisyonu yakalayan, dünyada söz sahibi, sanatta, kültürde, bilimde yeni ufuklar açan güçlü bir Türkiye hedeflediğini belirtti.

Herkesin çalıştığı, huzur içinde yaşadığı, dünyayı yakından takip ettiği, dünya sorunlarıyla, insan haklarıyla ilgilendiği güzel bir ülke hayal ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, herkesin işinin, aşının olduğu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye istediğini kaydetti.

- "Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız"

Farklı düşüncelere herkesin açık olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kimsenin etnik kimliği, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız, kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamayacaksınız. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Kimsenin inancına müdahale etmeyeceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiçbir gencin umutsuzluğa kapılmaya hakkı olmadığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün zor koşullarda mücadele ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu aktardı.

Ülkelerin kalkınması için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğitim gören kişi ne kadar çok nitelikli, kaliteli soru sorarsa, soru sorma olanağı tanınırsa o eğitim başarılıdır. İşin öznesinde yatan budur. Karşılaştığınız her olayı sorguluyorsanız, sorgulama gücü ve yeteneği size veriliyorsa o eğitim başarılıdır. Eğitimin öznesi soru sormaktır. Bizde ne derler, 'Fazla soru sorma, otur yerine.' Bir de 'Yeni icat çıkarma şimdi.' Oysa keşke yeni icat çıkarabilsek her birimiz. Dolayısıyla farklı bir pencereden dünyaya bakmak durumundayız."

Katma değeri yüksek ürün üretilmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, üretilen bilginin de sanayici tarafından da elle tutulur nesneye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Üniversitelerin çok değerli olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi? Hayır, çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var, hukuk dersini verecek profesör, doçent yok. Ne olacak, fakülte mi burası? Üniversite mi? Değil. Ama geniş kitlelerin oyunu almak için her yere üniversite kurduk. İyi, güzel, akademik kadron var mı? Yok. Nasıl çıkılır? Her yıl Türkiye yurt dışına en az on bin öğrenci gönderir doktora yapmak üzere. Bunlar giderler doktoralarını yaparlar, her alandan, her branştan, her daldan. Sonra bunlar Türkiye'ye gelirler. Siz ondan sonra üniversite kurarsınız. Ondan sonra onun adı üniversite olur."

- "Her OSB'ye teknoloji lisesi kuracağız"

CHP olarak her organize sanayi bölgesinde teknoloji liseleri kuracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, her öğrencinin branşında ders göreceğini, üçüncü sınıftan itibaren de sanayide kendi alanıyla ilgili staj yapacağını belirtti. Okuldan mezun olduktan sonra arzu ediyorsa stajını yaptığı fabrikada çalışabileceğini, üniversiteye gitmek istiyorsa da kendi çalıştığı alanın izdüşümü olan üniversiteye artı puanla gidebileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu durumda teknoloji liselerinin cazip hale geleceğini bildirdi. Bunları yapmak için oya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, gençlerden oy istedi.

KAPAT [X]

Tarımın dünyada stratejik sektör olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tarımda köklü bir değişik yapılması, çiftçinin zarar etmeyeceği bir modelin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, politikacıların eleştirilere açık olması, sağlıklı ve tutarlı eleştirilerle kendilerine yön vermeleri gerektiğini kaydetti.

#
Bakan Yanık: Kadına şiddetle mücadelede mevzuatımızın tamamı yerli yerinde
Bakan Yanık: Kadına şiddetle mücadelede mevzuatımızın tamamı yerli yerinde
11 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
'Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı'
'Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı'
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Türkkan, o gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş
Türkkan, o gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş
Bakan Yanık'tan CHP'li vekile: Terbiyesiz
Bakan Yanık'tan CHP'li vekile: Terbiyesiz

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
English Home ürünlerinde %50 indirimler

English Home ürünlerinde %50 indirimler

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer

Bu Da Gömlek Ciğer

Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Camdaki Kız'a olay transfer

Camdaki Kız'a olay transfer

KANAL D Camdaki Kız dizisinin Hayri'sinin eşi rolü için flaş isim... Reyting rekorları kıran diziye Alişan'ın eşi Buse Varol'un şoför Hayri'nin eşi rolüyle katılacağı iddiası medya kulislerini salladı.