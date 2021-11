Kılıçdaroğlu: Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir, Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır. Çağdaş uygarlık sürekli değişen bir kavramdır, dinamik bir kavramdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlığı aşmaya yönelik bir hedef gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir, Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır. Çağdaş uygarlık sürekli değişen bir kavramdır, dinamik bir kavramdır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi dinamik bir düşüncedir, geleceği, ufku yakalamayı ulaşmayı hedefler." diye konuştu.

Gençlerin "Türkiye ile ilgili hayaliniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, halkın güçlü, kendi bölgesinde güçlü bir pozisyonu yakalayan, dünyada söz sahibi, sanatta, kültürde, bilimde yeni ufuklar açan güçlü bir Türkiye hedeflediğini belirtti.

Herkesin çalıştığı, huzur içinde yaşadığı, dünyayı yakından takip ettiği, dünya sorunlarıyla, insan haklarıyla ilgilendiği güzel bir ülke hayal ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, herkesin işinin, aşının olduğu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye istediğini kaydetti.

- "Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız"

Farklı düşüncelere herkesin açık olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kimsenin etnik kimliği, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız, kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamayacaksınız. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Kimsenin inancına müdahale etmeyeceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiçbir gencin umutsuzluğa kapılmaya hakkı olmadığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün zor koşullarda mücadele ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu aktardı.

Ülkelerin kalkınması için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğitim gören kişi ne kadar çok nitelikli, kaliteli soru sorarsa, soru sorma olanağı tanınırsa o eğitim başarılıdır. İşin öznesinde yatan budur. Karşılaştığınız her olayı sorguluyorsanız, sorgulama gücü ve yeteneği size veriliyorsa o eğitim başarılıdır. Eğitimin öznesi soru sormaktır. Bizde ne derler, 'Fazla soru sorma, otur yerine.' Bir de 'Yeni icat çıkarma şimdi.' Oysa keşke yeni icat çıkarabilsek her birimiz. Dolayısıyla farklı bir pencereden dünyaya bakmak durumundayız."

Katma değeri yüksek ürün üretilmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, üretilen bilginin de sanayici tarafından da elle tutulur nesneye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Üniversitelerin çok değerli olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? Adı üniversite ama gerçekten üniversite mi? Hayır, çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var, hukuk dersini verecek profesör, doçent yok. Ne olacak, fakülte mi burası? Üniversite mi? Değil. Ama geniş kitlelerin oyunu almak için her yere üniversite kurduk. İyi, güzel, akademik kadron var mı? Yok. Nasıl çıkılır? Her yıl Türkiye yurt dışına en az on bin öğrenci gönderir doktora yapmak üzere. Bunlar giderler doktoralarını yaparlar, her alandan, her branştan, her daldan. Sonra bunlar Türkiye'ye gelirler. Siz ondan sonra üniversite kurarsınız. Ondan sonra onun adı üniversite olur."

- "Her OSB'ye teknoloji lisesi kuracağız"

CHP olarak her organize sanayi bölgesinde teknoloji liseleri kuracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, her öğrencinin branşında ders göreceğini, üçüncü sınıftan itibaren de sanayide kendi alanıyla ilgili staj yapacağını belirtti. Okuldan mezun olduktan sonra arzu ediyorsa stajını yaptığı fabrikada çalışabileceğini, üniversiteye gitmek istiyorsa da kendi çalıştığı alanın izdüşümü olan üniversiteye artı puanla gidebileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu durumda teknoloji liselerinin cazip hale geleceğini bildirdi. Bunları yapmak için oya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, gençlerden oy istedi.

Tarımın dünyada stratejik sektör olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tarımda köklü bir değişik yapılması, çiftçinin zarar etmeyeceği bir modelin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, politikacıların eleştirilere açık olması, sağlıklı ve tutarlı eleştirilerle kendilerine yön vermeleri gerektiğini kaydetti.