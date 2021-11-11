Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 06:30
Yazdır
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

#kuvvetli rüzgar# harita
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
SpaceX, 'Crew-3' uçuşuyla 4 astronotu daha UUİ'ye taşıdı
SpaceX, 'Crew-3' uçuşuyla 4 astronotu daha UUİ'ye taşıdı
Covid19 en çok 'pıhtı' ile öldürüyor
Covid19 en çok 'pıhtı' ile öldürüyor
Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti
Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti
Kayak merkezlerinde kar sevinci
Kayak merkezlerinde kar sevinci
Bakan Koca, Turkovac için ihtiyaç duyulan gönüllü sayısını açıkladı
Bakan Koca, Turkovac için ihtiyaç duyulan gönüllü sayısını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
English Home ürünlerinde %50 indirimler
English Home ürünlerinde %50 indirimler
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer
Bu Da Gömlek Ciğer
Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.