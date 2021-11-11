MKE'nin ürettiği deniz topunun üzerine 'Zafer inananlarındır' yazıldı
Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) ürettiği milli deniz topu, üzerine "Zafer inananlarındır! Bismillah" yazılarak ateşlendi. Türkiye bu başarılı atışla savaş gemilerinin vurucu gücü olan deniz topunu üreten sayılı ülkeler arasına girdi.
Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) ürettiği milli deniz topu, "Zafer inananlarındır! Bismillah" mesajıyla fırlatıldı.
Milli deniz topunun Konya test alanındaki ilk test atışı görüntüleri, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği dün MKE'nin Twitter adresinden, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden esinlendik, Cumhurbaşkanı'mızın 'Yapılamaz denileni yapın' talimatıyla yola çıktık,
Yaptık! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz" mesajıyla paylaşıldı.
DUALARLA FIRLATILDI
76/62 mm deniz topu projesinde son aşamaya gelindiğini gösteren test atışı sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Top, üzerine, "Zafer inananlarındır! Bismillah" yazılarak mermi yuvasına yerleştirildi. Başarılı atışın sonunda proje ekibi mutluluk göz yaşları döktü.
YERLİ VE MİLLİ
Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz topu yakında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerini alacak. Dünya donanmalarının vazgeçilmez unsuru ve savaş gemilerinin vurucu gücü olan deniz topu üretimi ile Türkiye dünyada deniz topu üretebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.
MİLGEM'E VURUCU GÜÇ
Milli deniz topu, üretimi tamamlandığında, milli savaş gemimiz MİLGEM'in vurucu gücünü oluşturacak. Milli deniz topunun etkili menzili 16 kilometre. 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilme kabiliyetine sahip. Mevcut deniz topu sistemlerinden farklı olarak dijital kontrol ekranlarına sahip olan milli deniz topunun irtifa değerleri, yüksek teknolojili altyapısı ile anbean takip edilebilecek.