Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor.

Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

Evlilik ikramiyesi kimlere ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?

SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.

Yararlanma şartları neler?

Anne, babası vefat eden ve yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ikramiye hakkı bulunmuyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak tanımlanıyor.

Sigortalı olarak çalışan kadınlar da yararlanabilir mi, nereye başvurmak gerekiyor?

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.

İkinci evliliği yapan ya da eski eşiyle nikah tazeleyen yeniden alabilir mi?

İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikah tazeleyen bu imkandan yararlanamıyor.

Evlilik ikramiyesini almak için süre sınırı var mı?

Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

Evlenme ikramiyesi alıp bir yıl içinde boşananların parayı iade etmesi gerekiyor mu?

Boşanma durumunda yeniden aylık bağlananlar ödenen ikramiyenin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık alamaz. İkramiyenin iadesi söz konusu değil. Hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

Evlenme, doğum yardımında vergi, sosyal güvenlik kesintisi olur mu?

Bu kapsamda yapılan yardımları tutarı ne olursa olsun prime esas kazançların hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla evlenme yardımları da sigorta priminden muaf tutuluyor.

Bu parayı alabilmek için evlenme tarihinin kütüğe işlenmiş olması gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin öncelikle dilekçeyle başvurusu gerekiyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmediyse dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesi zorunluluğu var.

Evlenme ödeneği hesabında alınan bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler tutara dahil edilir mi?

Evlenme ödeneği hesabında ek ödemeler dikkate alınmıyor. Alınan aylığın iki yıllık tutarı kadar peşin ödeme yapılıyor.

Evlenme ödeneği verilmesinin ardından diğer hak sahiplerinin aylığı artar mı?

Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanır.

Evlenme, doğum yardımlarında vergi kesintisi yapılıyor mu?

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelir verisinden istisna bulunuyor. İki aylık tutarındaki evlilik yardımı vergiye tabi tutulmuyor.

Evlenme ikramiyesi alan cenaze ödeneği de alabilir mi?

Cenaze ödeneği, sigortalının eşine, yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına, kardeşlerine ödenir. Evlilik ikramiyesi engel teşkil etmiyor.

Hazal Ateş