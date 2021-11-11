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104 milyarlık sosyal koruma

Hükümet, 2022'de nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapacak. Bakan Yanık, vatandaşlara 5.4 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandığını söyledi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 11 Kasım 2021 07:54
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104 milyarlık sosyal koruma

Hükümet, 2022'de de ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam edecek, sosyal yardım ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacak. Nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında eylül itibarıyla 5 milyon 835 milyon ihtiyaç sahibi haneye ulaşıldığını söyledi. Bakan Yanık'ın verdiği bilgiye göre vatandaşlara 5.4 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde haneye 2.2 milyar lira ödeme yapıldı. Çocukların ailelerinden uzakta eğitim görmemesi için çocuk başına verilen destek tutarı 1.259 liraya çıktı. Bakan Yanık, bakanlığının bütçe sunumunda şu mesajları verdi:

SOSYAL YARDIMLAR 5 KATINA ÇIKTI: Sosyal yardımların bütçedeki payı 2002'ye göre 5 katına çıktı, 1.3 milyar lira olan bu tutar 2020 sonu itibarıyla 69.3 milyar liraya ulaştı. Kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında eylülde 5 milyon Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde haneye 1.100 lira olmak üzerde 2.2 milyar lira ödeme yapıldı. Önceki yıl martta yaşama geçirilen Elektrik Tüketim Desteği Programı kapsamında eylül sonuna kadar toplamda 5 milyar 493 milyon lira elektrik tüketim desteği sağlandı. Yaklaşık 40 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi.

400 SOSYAL HİZMET MERKEZİ: Sosyal hizmet merkezi sayısı yıl sonu itibarıyla 400'e ulaşacak. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında bugüne kadar 3 milyon 468 bin haneye ulaşıldı. Bugüne kadar 1 milyon 216 bin gence ve çifte ulaşılan evlilik öncesi eğitim programı yaygınlaştırılacak.

651 BİN ÇOCUĞA DESTEK: Çocukların ailelerinden ekonomik nedenlerle uzak kalmasını önleyen sosyal ve ekonomik destek hizmetinden bugüne kadar 651 bin çocuk yararlandı. Çocuk başına yıllık ortalama 1.259 lira destek veriliyor. Eylül itibarıyla bu destekten 138 binden fazla çocuk yararlandı. Koruyucu aileye kavuşan çocukların sayısı 19 yılda 16 kat arttı. Eylül itibariyle evlat edinme hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 18 bin 234'e ulaştı. Sokakta çalıştırılan 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındı. Devlet koruması altında yetişmiş 37 bin 686 gence kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlandı.

536 BİN KİŞİYE AYDA 1.797 TL: Ulusal Engelli Vergi Sistemi'ne kayıtlı engelli birey sayısı 2.6 milyona ulaştı. Engelli haklarını güçlendirmeye yönelik Engelsiz Vizyon Belgesinin hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" çalışmalarımız sürüyor. Evde bakım yardımı kapsamında 1797 lira ödeme yapılıyor. Yaklaşık 536 bin kişi bu destekten yararlanıyor.

1.1 MİLYARLIK SEYAHAT DESTEĞİ:

Toplam 398 bakım merkezinde, yaklaşık 29 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Engelli ve yaşlılara yönelik 1.1 milyar lira ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteği ödemeleri gerçekleştirildi.

KORUMALI İŞYERİNE AYLIK 991 TL:

Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için aylık 991 lira 69 kuruş ücret teşviki sunuluyor. Kamuda engelli istihdamında 2002'den bu yanı 10 katı aşan bir artış yaşandı. Engelli memur statüsünde 5 bin 777 atama yapılmışken bugüne kadar 58 bin 520 engelli memurun ataması gerçekleştirildi.

YAŞLILARA 40 FARKLI PROJE: Yaşlı Destek Programı kapsamında 16 ilde 40 farklı projeyle 47 bin 822 hanedeki yaşlı vatandaşa ulaşarak evde bakım ve psiko-sosyal destek hizmeti veriliyor. Bu projelere 5 yılda toplam 33 milyon lira kaynak sağlandı.

KADIN İŞGÜCÜ 11 MİLYON: Kadın istihdamı 9 milyon 156 bine ulaştı. 2002'de yüzde 25.3 olan oran, ağustos itibarıyla yüzde 28.4 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kadın işgücü sayısı 736 bin kişi artarak 10 milyon 889 bine yükseldi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde 830 bin 648 kadın, 68 bin 25 erkek, 106 bin 683 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 356 kişiye hizmet verildi. Bugüne kadar 2 milyonu aşkın kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Hazal Ateş

#sosyal koruma# aile bakanlığı# bütçe
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