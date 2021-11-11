7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı ve 6 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Mehmet Akif Ersoy üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Kafkas Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Ardahan Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 14 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021
Cumhuriyet Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz5 Kamu Kurumu 84 personel almak için ilana çıktı