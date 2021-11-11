Zincir marketler elemanlarını e-ticarete kaptırdı

Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zincir marketler elemanlarını e-ticarete kaptırdı

İstihdam deposu olarak anılan zincir marketlerde, e-ticaret firmalarının devreye girmesiyle, insan kaynakları alanındaki sistem alt üst oldu. Şoförlerini, depo sorumlularını hatta kasap ve manavlarını bile e-ticarete kaptıran marketlerde, eleman sıkıntısı zirveye ulaştı. Kimi zincirler, eleman kaybetmemek için prim vermeye başladı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 11 Kasım 2021 08:27
Yazdır
Zincir marketler elemanlarını e-ticarete kaptırdı

Baş döndürücü bir hızla büyüyen ve pandemi yılı 2020'de 250 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan e-ticaret sektörü, marketlerden eleman toplamaya başladı. Özellikle depo sorumlularını ve şoförleri, daha yüksek maaşlarla transfer eden e-ticaret firmaları, kasap, manav gibi bölümlerden bile eleman alıyor. Marketlerin 4 bin ila 4 bin 500 lira arasında maaş verdiği şoför, depo sorumlularına, 5-6 bin liradan kapı açan e-ticaret firmaları, kasapları, manavları da özellikle şoför ve kurye elemanı olarak alıyor. Üst düzey eleman alımları için insan kaynakları firmalarını devreye sokan e-ticaretçiler, alt kademe için tanıdık, gazete ilanı ve kariyer siteleriyle hareket ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız market yöneticileri ve insan kaynakları sorumluları, sektörde büyük bir hareket yaşandığının altını çizdi.

Kesesin ağzını açmışlar!

Konuyla ilgili konuşan Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, "Asgari ücretli personel bulma, bulundurma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ücretleri asgarinin üzerinde olan şoför, depo sorumlularını da e-ticarete kaptırıyoruz. E-ticaret firmaları, lojistik merkezlerini kuruyor. Bizim 4 bin, 4 bin 500 lira verdiğimiz elemanları 5-6 bin liraya alıyorlar. Depo ya da mağazaların siparişlerini toplayan elemanlarımız da masa başı işler istiyorlar. O nedenle o tarafa kayma var" dedi. Türkiye'de üniversite mezunu sayısının yüksek olduğunu, ancak sektörlerin ihtiyacına göre eğitim sistemi olmadığı için ara eleman sorunu yaşandığının altını çizen Tüfekçi, "Biz de elimizdekileri tutmak için teşvikler, primler veriyoruz. Maliyetlerimiz artıyor ama sektördeki transferler hızlandı" şeklinde konuştu.

"İyi ücret alanlar da gidiyor"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Eski Başkanı ve Altunbilek Marketleri'nin sahibi Mustafa Altunbilek, marketlerinde kasaplar dahil ücretleri iyi ve meslek sahibi olan elemanların bile e-ticarete yöneldiğini söyledi. Altunbilek, "Çalışanımızın aracı varsa aracıyla ya da motosikletiyle e-ticaret firmalarına transfer oluyorlar. Şoför oluyorlar, kuryelik yapıyorlar. Birçok çalışanımızın maaşı asgari ücretin üzerinde ama onlar daha fazla maaş veriyorlar. Şu anda marketlerde eleman konusunda sıkıntı artıyor" dedi. Eihracat ve pazaryeri yönetim ajansı WWB Marketplace Agency'nin CEO'su Ahmet Yağlıcıoğlu, sektörün dinamiklerini yakından takip eden bir isim. Özellikle süpermarket alışverişlerinin e-ticarete döndüğünü söyleyen Yağlıcıoğlu, "Yemeksepeti, Getir gibi firmalar, yoğun bir şekilde kuryeye ihtiyaç duyuyor. E-ticaret sektöründe depocu, kurye, kamyon şoförü gibi elemanlara ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla onlar da bu elemanları marketlerden transfer ediyorlar. Türkiye'de ciddi sayıda üniversite mezunu kurye var" şeklinde konuştu.

"Kendi aralarında da transfer var"

İnsan kaynakları firması Ergene Consulting Genel Müdürü Murat Ergene, müşteri portföylerinde e-ticaret alanında önemli manada büyümeden söz etti. E-ticaret firmalarının hem lojistik hem de teknoloji yatırımları yaptığını vurgulayan Ergene, "Sektörün en büyük sıkıntısı insan kaynaklarında oluyor. Çünkü depoyu, teknoloji yatırımını yapıyorsun ama doğru insanı bulamıyorsun. Bu da, zor iş. Transfer konusunda sadece marketlerden yapılan transferler yok, e-ticaret siteleri de kendi aralarında transfer yapıyor. Sektörde doğru eleman bulma ihtiyacı çok artmış durumda. Üst düzey yöneticiler için bizim gibi firmaları seçiyorlar, alt düzey için piyasada tanıdık ve ilanla eleman buluyorlar" diye konuştu.

Özge YAVUZ

#marketler# işçi göçü # deprem
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor
Tarımda 2021 ve 2022 destek miktarları belli oldu
Tarımda 2021 ve 2022 destek miktarları belli oldu
2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Evergrande belirsizliği: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Evergrande belirsizliği: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
English Home ürünlerinde %50 indirimler

English Home ürünlerinde %50 indirimler

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer

Bu Da Gömlek Ciğer

Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi

Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.