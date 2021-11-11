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Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti

İSTANBUL Sultangazi'de Özbekistan uyruklu Barchinoy K., temizlikçi olarak gittiği dairede Özkan E.'nin cinsel saldırısına uğradı. Kendisini bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlayan adamın elinden son anda kurtulup bakkala sığındı. Polis, şüpheli Özkan E.'yi gözaltına aldı. Özkan E.'nin daha önce de aynı yöntemle bir kadını gasp ettiği ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Kasım 2021 08:41
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Özbek kadına korkunç tuzak! Temizliğe çağırıp bıçak zoruyla tecavüz etti

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Barchinoy K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere el sıkıştı. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'nde bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Bıçak zoruyla cinsel saldırı

Özkan E. "iş verme" vaadiyle ağına düşürdüğü kadını bıçak zoruyla dairede alıkoyup, cep telefonunu gasp etti. Neye uğradığını şaşıran Özbek kadın, şüphelinin kendisini cinsel ilişkiye zorlamasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Özkan E.'nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu.

Tuzak eski ama mağdur kadın yeni

Mahalleyi sarsan olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği Özkan E.'yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasp ettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

#özbek kadın# korkunç tuzak# temizlik
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