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Son 20 ayda 9 bin hekim istifa etti!

Son iki yıldır salgın sebebiyle çalışma standartları ağırlaşan ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle görevlerinden istifa etmekle karşı karşıya kalan hekimlerin isyanı devam ediyor.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 11 Kasım 2021 08:47
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Son 20 ayda 9 bin hekim istifa etti!

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, salgının başladığı günden bu zamana kadar geçen 20 aylık süreç içerisinde, hem ağırlaşan iş yükü hem de artan ekonomik sıkıntılar sebebiyle Türkiye genelinde istifa eden hekim sayısının 9 bini bulduğunu açıkladı.

Covid-19 salgının başladığı günden bu zamana kadar iş yükü ağırlaşan sağlık çalışanları, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri eylemlere iktidara sesini duyurmaya devam ediyor. Manisa Tabip Odası ve odaya bağlı hekimler, ağırlaşan iş yükü ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle bünyesinden 10 hekimin istifa ettiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi önünde eylem yaptı. Eyleme Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri Doğan Eroğulları ve Naci Karahancı eşlik etti.

"HEKİMLERİMİZDE İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET ALAMIYOR"

Eylem hekimler adına konuşan Manisa Talip Odası Başkanı Şahut Duran, hekimlerin çalışma koşulları ile sağlık sisteminde yaşadığı sıkıntılarının üzerine birde geçinememe sıkıntısının eklendiğini dile getirdi.

Açıklamasında tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de hekimlerin insanca yaşayabileceği ücret alamadığının altını çizen Oda Başkanı Duran şu ifadelere yer verdi:

*Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden 'Geçinemiyoruz' sesleri yükselmektedir.

*Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4 bin 900 TL, 30 yıllık uzman hekim maaşı 5 bin 800 TL'dir. Hekim emekli maaşında 2018'de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir.

*Üstelik bu düzenlemeye Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimler dahil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde 30'unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2300- 4000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır.

"SON 20 AYDA 9 BİN HEKİM İSTİFA ETTİ"

Oda Başkanı Duran, salgının başladığı günden bu zamana kadar geçen 20 aylık süreç içerisinde, hem ağırlaşan iş yükü hem de artan ekonomik sıkıntılar sebebiyle Türkiye genelinde istifa eden hekim sayısının 9 bini bulduğunu açıkladı.

Açıklamasında son 20 ayda 3 bin hekiminde emekli olduğuna da vurgu yapan Oda Başkanı Duran sözlerine şöyle devam etti:

*Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hala devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir.

*Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de dahildir. Önceki dönemle karşılaştırınca yüzde 20'lik bir artış söz konusudur. Yine son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur.

*Önceki döneme göre artış yüzde 40'ı bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek durumunda olduğu aşikardır. Ayrıca önünde açıklama yaptığımız Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde son üç ayda tarihinin en fazla hekim istifasıyla karşı karşıya kalmıştır.

KAPAT [X]

*3 hekim emekliliğe zorlanmış, 10 hekimin de istifası söz konusu. Yani bölgenin 12 ilinin ruh sağlığı hizmetinin büyük kısmını sırtlayan hastanenin hekimlerinin üçte biri üç ay içinde ayrılmak zorunda kalmıştır. Geri kalan hekimlerinde doğal olarak iş yükü artmış ve yoğun çalışma baskısına maruz kalmaktadırlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran açıklamasının son kısmında, hekimlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Mecliste başlayan bu yılki plan bütçe görüşmeleri kapsamında sağlık bakanlığı bütçesinin şehir hastanelerine değil sağlık emekçilerine aktarılmasını istiyoruz. Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz."

#Manisa#istifa#doktor#3600 ek gösterge
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