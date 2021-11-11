Vatandaşlar istedi, müftülük sabah ezanını erken okuma kararı aldı
Manisa Müftülüğü, kış aylarında mesai saatlerine yetişme sorunundan dolayı vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sabah ezanının okunma vaktinde değişikliğe gitti. İl Müftülüğü sabah ezanını 15 Kasım'dan 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde okuma kararı aldı.
Türkiye'de kış aylarında daha önce İstanbul başta olmak üzere bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Manisa'da da hayata geçiriliyor.
Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Manisa'da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Manisa İl Müftülüğü de sabah ezanının 15 Kasım 2021 tarihinden 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde okunmasını kararlaştırdı.
Müftülükten yapılan açıklamada, camilerde sabah namazının farzının ezandan yarım saat sonra kılınacağı bilgisi de paylaşıldı.
'Vatandaşlardan yoğun talep geldi'
Manisa'da sabah ezanının okunma saatinde değişikliğe gidildiğini söyleyen İl Müftüsü Mustafa Soykök, şu ifadeleri kullandı:
"Manisa'mızda kış aylarının gelişiyle birlikte yoğun bir talep oluştu.
Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor,
güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya
başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte vatandaşlarımız mesaiye
yetişmek için sabah namazının daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize
ilettiler. Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1
Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah
ezanları okunacak. Sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle
birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama
ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız."