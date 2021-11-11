Vatandaşlar istedi, müftülük sabah ezanını erken okuma kararı aldı

Türkiye'de kış aylarında daha önce İstanbul başta olmak üzere bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Manisa'da da hayata geçiriliyor.

Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Manisa'da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Manisa İl Müftülüğü de sabah ezanının 15 Kasım 2021 tarihinden 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinde okunmasını kararlaştırdı.

Müftülükten yapılan açıklamada, camilerde sabah namazının farzının ezandan yarım saat sonra kılınacağı bilgisi de paylaşıldı.

'Vatandaşlardan yoğun talep geldi'

Manisa'da sabah ezanının okunma saatinde değişikliğe gidildiğini söyleyen İl Müftüsü Mustafa Soykök, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'mızda kış aylarının gelişiyle birlikte yoğun bir talep oluştu. Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor, güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte vatandaşlarımız mesaiye yetişmek için sabah namazının daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize ilettiler. Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah ezanları okunacak. Sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız."

