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Göçmen nüfusu 5 milyonu geçti

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin, "3 milyon 700 bini geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 200 bin ikamet sahibi, 300 binin üzerinde uluslararası başvuru ve statü olmak üzere Türkiye'de 5 milyonu aşkın düzenli göçmen bulunmaktadır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 08:50
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Göçmen nüfusu 5 milyonu geçti

Keskin, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin artan ekonomik gücü, ülkemize yönelik göç hareketleri için ekstra bir çekim unsuru haline gelmiştir. Ülkemiz geçiş ülkesi konumu olması yanında artık bir hedef ülke konumundadır. Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına kadar 50 bin civarındayken 2015'ten sonra bu sayı ciddi artış göstermiştir. 2019 yılında pik yaparak 454 bin 662 rakamına ulaşmış, bir önceki yıla göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 4 Kasım itibarıyla 128 bin 958'e ulaşmıştır.

Düzensiz göçmenler Türkiye'ye daha çok Afganistan, Pakistan, Suriye'den geliyorlar. 2017'den itibaren yakalanan göçmen kaçakçılarının sayısı 45 bin 774, tutuklananların sayısı ise 12 bin 344 kişi. Kaynak ülkede neler yapabiliriz ki oradan insanlar ayrılmak zorunda kalmasınlar. Bu çerçevede iyi bir diplomasi geliştirmeyi önemsiyoruz."

#göçmen# nüfus# 5 milyon
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