Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap

Hükümetin "dar gelirli vatandaşları rahatlatacak bazı ekonomik tedbirler" için yürüttüğü çalışma kapsamında enflasyon oranının üzerinde asgari ücret artışı da gündemde. Ekonomik paket kapsamında 3 bin 600 ek gösterge talebinin yerine getirilmesi ve uzun yıllardır tartışma konusu olan 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) için çeşitli formüller de konuşulmaya başlandı.

Özellikle EYT ile ilgili beklenti artarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

YAŞ ŞARTI OLMADAN OLMAZ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Paylan'ın sorusuna yaklaşık 1 hafta sonra yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Oktay EYT'liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu 'yaşlılık sigortası' olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır."