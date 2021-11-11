Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti

Döviz kurlarında dün enflasyon verisi sonrasında başlayan sert hareketler bugün de devam ederken dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen kur 9,94'ün üzerine tırmandı. Euro/TL aynı saatte 11.41 seviyelerinde işlem görüyordu.

Altın fiyatları da zirvede

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 5 ayın zirvesini görmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da bu sabah rekor kırdı. Altının gramı 590 liranın üzerine çıkarkençeyrke altın 9,64 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalardan altının ons fiyatı 1.853 dolar düzeyinde... Yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüş ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladı.

Dün ne olmuştu?

ABD'de tüketici fiyatları Ekim ayında 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi Haziran'dan bu yana görülmemiş olan 94.905 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'den çıkışını sürdürüyor

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,9260 9,9270 Avro 11,410 11,4180 Sterlin 13,2890 13,3390 ANKARA



ABD Doları 9,9070 9,9550 Avro 11,3880 11,4500 Sterlin 13,2390 13,3990

Gelişen ülke para birimlerinin genelinde doların kuvvetlenmesiyle bir düşüş görülürken Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,4 civarında değer kaybı yaşadı.

ABD'de tüketici enflasyonu Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 1990 yılından bu yana en hızlı yıllık artışı kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise enflasyonda yüzde 5,9'luk bir artış yaşanacağı yönündeydi.

Enflasyon verisi sonrasında kuvvetlenen dolar gelişen ülke para birimlerinin genelinde baskı yarattı. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi dünden beri yüzde 1 civarında yükseliş kaydederek 1.158 seviyesinden 1.169 seviyesine tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise 13 baz puana yakın yükselişe yüzde 1,54 seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg HT