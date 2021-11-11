Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor

Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini öngörüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 09:25
Yazdır
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda, enflasyona ilişkin kaygılar ve bu paralelde para politikalarında daha güçlü sıkılaşma beklentileri ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde eylül ayı ödemeler dengesi verileri, yurt dışında ise İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi takip edilecek.

Dün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aştı, yıllık bazda ise yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Çin'de de imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ekimde yüzde 13,5 ile 26 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonda yüksek seviyelerin korunduğuna işaret eden veriler, her ne kadar faiz artırımlarında "sabırlı olacağız" mesajı verse de para politikalarında daha güçlü bir sıkılaşmaya gitmesi konusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elini zayıflattı. Bu durum pay piyasalarında önceki gün başlayan kar satışlarının derinleşmesine neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden ve Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları sonrası risk algısının nispeten yatıştığı görüldü.

Biden, veriye ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyon eğilimini tersine çevirmenin en önemli öncelik olduğunu belirterek, Ulusal Ekonomi Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan enerji sektöründeki piyasa manipülasyonlarına karşı harekete geçilmesini istediğini bildirdi. Yellen da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1970'lerdeki gibi yüksek enflasyon döneminin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini, gerekirse harekete geçeceğini söyledi.

Analistler, Fed'in 15 milyar dolar olarak duyurduğu ve değişebileceğini belirttiği aylık tahvil alımlarının azaltım miktarının gelecek dönem için yükseltilebileceğini, bunun faiz artırımı takvimini de öne çekebileceğini belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin dikkatle takip edileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, artan enflasyon verisi ile dün yüzde 1,44 seviyelerinden yüzde 1,58 sınırına kadar yükselirken, bugün yüzde 1,55 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,9'luk artışla Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 94,9'u görmesinin ardından bugün de yükselişini sürdürerek analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 95'i test etti. ABD'nin endeks vadeli işlem kontratlarında ise yeni günün karışık bir seyirle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında dün artan enflasyonist endişelere ve Almanya'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına karşın pay piyasalarında yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Avro/dolar paritesi, yaklaşık 16 ayın ardından dün 1,15'in altına inerken, bugün 1,1480 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, dün dolan 30 günlük hoşgörü süresinde ödeyip ödemediğine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Bir tahvil sahibi ve takas kurumu, şirketin vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödediğini doğrularken, farklı kaynaklar ise şirketin temerrüde düştüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili şu dakikalara kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu belirsizlik sürerken Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurması, pay piyasalarını destekledi. Evergrande'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde yüzde 5'in üzerinde yükseliş yaşanırken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Güney Kore ve Hong Kong borsasında ise sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleniyor.

Emtia tarafında, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7'lik düşüşle 82,1 dolardan kapanırken, bugün 82 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise artan enflasyonist kaygılarla dün 1.868,5 dolarla 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1.850 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.624,09 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,1'lik artışla 9,8434'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında tarihi zirvesini 9,88'e taşıdı.

Analistler, artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha erken bir sıkılaşmaya gideceği beklentilerinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen ayki açıklamaları sonrası ödemeler dengesi verilerinin öneminin arttığını kaydeden analistler, bugün açıklanacak eylül ayına ilişkin verilerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, İngiltere'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

KAPAT [X]

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ödemeler dengesi

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, 3. çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

#BIST# Piyasalar
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Dolar/TL 9,94'ü, gram altın 590 lirayı geçti
Tarımda 2021 ve 2022 destek miktarları belli oldu
Tarımda 2021 ve 2022 destek miktarları belli oldu
2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Zincir marketler elemanlarını e-ticarete kaptırdı
Zincir marketler elemanlarını e-ticarete kaptırdı
Evergrande belirsizliği: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Evergrande belirsizliği: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
English Home ürünlerinde %50 indirimler
English Home ürünlerinde %50 indirimler
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer
Bu Da Gömlek Ciğer
Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.