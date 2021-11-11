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Gaziye 34 bin TL'lik akıl almaz tuzak

Denizli'nin Çivril ilçesinde banka hesabına yanlışlıkla 28 bin TL para attıklarını söyleyerekten gazinin güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgileri alır almaz 34 bin TL para çekti. Aynı hesaptan 30 bin TL daha kredi başvurusunda bulunan dolandırıcılar, banka görevlisinin uyarısıyla son emeline ulaşamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 09:58
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Gaziye 34 bin TL'lik akıl almaz tuzak

Çivril ilçesine bağlı Bucak mahallesinde yaşayan ve askerlik görevini yaparken gazi olan Kadir Garip'i kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı aradı. Gazinin güvenini kazanmak için hesaba 28 bin TL para atan dolandırıcılar, bu parayı yanlışlıkla attıklarını ve geri çekmek için kart bilgilerini istedi. Bunu üzerine banka kartına para yattığını gören gazi Garip, bilgilerini verdi. Telefonla konuşurken, banka hesabından 19 bin 500 TL para çeken dolandırıcılar, ardından hesaba bağlı kredi kartına da para yatırıldığı bahanesiyle şifreleri aldı. Buradan da 14 bin 250 TL para çeken şüpheliler, 30 bin TL ise kredi başvurusunda bulundu. İşlemleri gören banka görevlisi ardından gaziyi arayarak durum hakkında bilgi verdi. Bu esnada dolandırıldığını anlayan gazi işlemlerin durdurulmasını istedi. Dolandırıcılara toplam 33 bin 750 TL para kaptıran gazi, karakola giderek şikayetçi oldu.

"Hesabına yanlışlıkla para yattı" diyerek dolandırmaya kalktılar"

Hesabı olan bir özel bankadan aradıklarını söyleyen kişiler tarafından telefon ile arandığını söyleyen Kadir Garip, "Evde otururken telefonum çaldı. Açtığımda banka hesabıma yanlışlıkla para yatırıldığını ve o parayı geri havale yapmamı istediler. Önce dolandırıcı olduklarını ve kurumsal numaradan aramaları gerektiğini söyledim. Az bir süre sonra yeniden bu sefer kurumsal olduğunu düşündüğüm bir numaradan arayarak bankanın merkezinden aradıklarını ve yanlışlıkla hesabıma para yattığını söylediler. Kontrol ettiğimde hesabımda onların dediği tutar kadar para vardı. Para benim olmadığı için geri yollanması için talimat vermem gerektiğini söylediler. Talimat alırken de hesabıma dair bilgi ve şifreleri aldılar. Bende inandım, verdim. Daha sonra başka bir kamu bankasındaki hesabımda da yanlışlık olduğunu söylediler ve bilgileri öğrendiler. Bende ilk bankadaki hata orada da oldu düşüncesiyle hesap ve kart bilgilerimi verdim. Telefon ile konuşurken banka hesabındaki 19 bin 500 TL paramı ve hesaba bağlı kredi kartımdan da 14 bin 250 TL olmak üzere 33 bin 750 TL paramı çekmişler. Aynı hesaptan da 30 bin lira kredi başvurusu yapmışlar. Kredi başvurusu yapılınca bankanın Çivril şubesinde çalışan arkadaş beni arayarak hesabımdan ve kredi kartımdan para çekildiğini ve kredi talebim olduğunu söyleyince dolandırıldığımı anladım. Hemen banka çalışanına işlemleri durdurması talimatını vererek ilçe merkezine gittim ve jandarmaya giderek şikayetçi oldum" diye belirtti.

Askerlik görevini yaparken gazi olan Kadir Garip sorumluların bir an önce bulunmasını isterken, vatandaşları da bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#gazi#dolandırıcı#tuzak
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