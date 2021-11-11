YouTube'dan yeni düzenleme...Artık kimse göremeyecek
YouTube, yeni bir düzenlemeye giderek bünyesinde barındırdığı videolarda 'herkese açık beğenmeme' sayılarını gizleyeceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 10:36
Organize disslike saldırılarının önüne geçmek amacıyla şirket, 'beğenme'me
butonunun kaldırılacağını açıkladı. Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde
yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek.
'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediği bilgisini göremeyecek.
Videoların beğenilmeme sayısını ise sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.