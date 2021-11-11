Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu şu şekilde:

Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" usul ve esasları çerçevesinde münhal bulunan mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat, kimyager, tekniker, teknisyen ve biyolog kadroları için unvan değişikliği sınavı yapılması planlanmıştır.

Yapılacak unvan değişikliği sınavına esas olmak üzere; hizmet birimlerimizde görev yapmakta iken mesleki veya teknik öğrenimi bitirmiş olan personelin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, mesleki veya teknik okullardan mezun olan personelin sınav ön başvurularını 10-24 Kasım 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinde bulunan ilanda belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaları gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Ön Başvuru İlanı için tıklayınız.