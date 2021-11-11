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Başak Cengiz'in katilinin avukatlığını annesi üstlendi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu, oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tedavisinin yapılmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 11:39
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Başak Cengiz'in katilinin avukatlığını annesi üstlendi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz, Ankara'dan 1 aylık eğitim için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldürmüştü.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, Başak'ı daha öncesinden tanımadığını, cinayeti ikametinde otururken mutsuzluğa kapılarak işlediğini söyledi.

Cinayeti işlediği kılıcı internetten 1 yıl önce satın aldığını söyleyen Boz, daha önce uyuşturucu madde kullandığını ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadığını olay günü de kullanmadığını fakat uyuşturucu kullanması nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüğünü belirtti.

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Olay günü spor yaptıktan sonra ikametine çıktığını anlatan şüpheli, "Belirttiğim gibi içime bir karamsarlık ve mutsuzluk çöktü. Kılıcı çantama koyarak oturmuş olduğum sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. İsminin sonradan öğrendiğim daha önceden tanımadığım ve hayatımda ilk defa gördüğüm maktul Başak'ın geçtiğini görünce yoldan karşıdan karşıya geçip arkasından maktule yanaştım çantamın içindeki kılıcı çıkarttım.

"KAÇ KEZ SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Maktule kılıcı kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum. Ben maktulü kılıçla yaralarken bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum, pek sesi çıkmadı. Maktulü kılıçla yaraladıktan sonra ikametime gittim, polislere rızamla teslim ettiğim kılıcı su ile temizledim. Daha sonra toz olması nedeni ile eşofmanımın altını değiştirdim. Hatırladığım kadarı ile benim ayakkabılarımda kan yoktu. Şu an pişmanım, üzerime atılı suçları anlattığım şekli ile kabul ederim" dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli Can Göktuğ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"KADIN ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETTİM"

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu, bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, bende kendime şaşırdım. Pişmanım" dedi.

Başak Cengiz in katilinin avukatlığını annesi üstlendi #3

KATİLİN ANNESİ: 14 YAŞINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.

KAPAT [X]

"GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"

Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

Başak Cengiz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Mimar kardeşinin Ankara'da çalıştığını, bir proje için İstanbul'a geçici süre geldiğini belirten Cengiz, "Pazar günü Ankara'ya dönecekti. Dün akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Başak, işinde gücünde bir insandı. Nişanlıydı." dedi.

"DELİYSE NEDEN DIŞARDA"

Saldırganı tanımadıklarını ifade eden Fatih Cengiz, "Kafayı yemiş bir adam. Akli dengesi bozuksa niye o zaman dışarıda duruyor? Bu da mı mazeret? (Kılıç taşıması) Planlı şekilde öldürdü bence." diye konuştu.

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