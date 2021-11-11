Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Vergi müfettiş yardımcılığı mesleğine, yazılı ve sözlü sınavda başarı elde ederek giren bir aday, mesleki sürecin performans değerlendirmesi bölümünde de başarılı olmuştur.

Ancak vergi müfettiş yardımcısı Aralık 2019 ila Ocak 2020 tarihlerinde yapılan yetki sınavının yazılı kısmında başarılı sayılırken, sözlü kısmında üyelerin verdiği düşük notlarla elenmiştir.

Açılan davada idare mahkemesi red kararı vermiştir.

Dosyayı inceleyen Danıştay ise diğer tüm davalara emsal olabilecek önemli bir karar vermiştir. Danıştay İkinci Dairesi davacının mesleki yaşamında aldığı notlara dikkat çekerek, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamadığına karar vermiş ve yeterlik sınavında başarısız sayılma işlemini iptal etmiştir.

Bu karar, sözlü sınavda başarısız sayılma işlemlerinde, Danıştay'ın sözlü sınav komisyonunun teşkili ve teknik diğer sebeplere dair verdiği iptal kararlarından ayrışmaktadır. İlk kez bir kararda tüm süreçler usulüne uygun yapılmış olsa da, mesleki kariyer ile sözlüde başarısız sayılma işlemi arasındaki farka bakılmıştır.

İşte Danıştay kararı