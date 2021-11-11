Erdoğan, Saadet Partisi liderini neden koltuğa oturttu?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun randevu isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme uzun süredir palanlanıyordu. Görüşme nihayet dün gerçekleşti.

Yapılan görüşme beklenenden uzun sürdü... Toplamda 2 saat 20 dakika sürdü.

Memurlar.net olarak kulislerden edindiğimiz bilgilere göre, Karamollaoğlu, iç ve dış siyaset ile ilgili tüm konuları Cumhurbaşkanı ile konuştuğu yönünde.

Hükümet sistemi ve ekonomi görüşmenin başlıca konuları arasında yer aldığı belirtiliyor.

KARAMOLLAOĞLU NEDEN KOLTUĞA OTURDU?

Kulislerden edindiğimiz bilgiye göre, koltuğa oturma olayı bir küçük düşürme amacı taşımıyor.

Cumhurbaşkanı ile görüşen herkesten normal şartlarda PCR testi isteniyor Karamollaoğlu'ndan bu test istenmemiş. Erdoğan, Karamollaoğlu ile uzun bir görüşme yapmayı planladığından, koltukta daha rahat oturması için koltuğu işaret etmiş.

Hatta Erdoğan, görüşmenin yemekli olması teklifini iletmiş ama Karamollaoğlu öğlen yemekleri yemediği için yemek teklifi geri çevrilmiş.