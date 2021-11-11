Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 12:04
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.