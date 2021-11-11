40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?

Resmi Gazetede bugün Sağlık Bakanlığı'nın uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları için kura ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre başvurular 12-16 Kasım arasında alınacak.

- 40 bin sağlık personeli alımı henüz yayımlanmadı

Ancak bu atama kura ilanı, 40 bin sağlık personeli alımıyla karıştırıldı. Personel alım süreçlerinden habersiz olan bir çok önde gelen haber televizyonu ve internet sitesi, bu atama kura ilanını "40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor" başlığıyla yayımladı.

40 bin sağlık personeli alımı sürecinin yarın başlayacağını belirten haberler doğru değildir. Resmi Gazetede yayımlana ilan Sağlık Bakanlığının yılın belirli dönemlerinde yayımladığı doktor, diş hekimi ve eczacı alımına dair atama kura ilandır.

40 bin sağlık personeli ataması ilanı ve kontenjanları yayımlandığında memurlar.net ana sayfasından yayımlanacaktır. Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.