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Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?

EYT konusunda siyasiler ve bürokratlardan bir dizi açıklama gelmişti. Bu konuda gündeme gelenleri paylaşmaya çalışacağız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 13:14
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Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?

SGK ESKİ BAŞKANI EYT HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'dan EYT konusu ile ilgili müjdeli içerikli açıklamalar gelmişti. Gökalp'in açıkladığı formüle göre; Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul eden hemen emekli olabilecekti. Yani SGK'da hazılanan taslak metne göre her erken emekli olunacak yaş için "yüzde 5'lik bir indirimi" varsayılıyordu. Hazırlanan taslak'a göre yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK'lının) emekli olma hakkı elde edilecekti. Ancak maliyet unsurunun hazineye nasıl bir yük getireceği Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanacaktı. Yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK'lının) emekli olma hakkı elde edeceği belirtilmişti.

Ayrıca eski Başkan, emeklilikte yaşa takılanlar grubu, "Emekliliğimize yaş şartından kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim, aylıktan indirim yapmasınlar" teklifi Başkana sorulduğunda, "bu teklife de sıcak baktığını ve konuyu değerlendireceklerini, bu uygulanırsa günlük en az 10.5 lira borçlanmak gerekeceğini" belirtmişti.

HÜKÜMETTEN EYT KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLAYABİLİR

Habertürk canlı yayınında EYT yasası ile ilgili konuşan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "EYT yasası çözülebilirse Binali Yıldırım'ın hükümetle ilişkileri ve diğer süreçler açısından bakıldığı zaman bu tür konularda da bir uzlaşı yolu bulma noktasında da potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz ve önümüzdeki günlerde belki hükümetin bu konuda bir açıklama yapması mümkün olabilir. Buna ilişkin birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyoruz zaman zaman. Belki bunu da duyarız yakın zamanda ve İstanbullunun özellikle düşük gelirli olanların hayatını etkileyebilecek ciddi şeyler bu anlamda vaatlerle de karşılaşabiliriz" demişti.

AK PARTİ EYT KONUSUNDA NASIL BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz.

EYT'DE 15 MADDELİK TASLAKTAN BAHSEDİLMİŞTİ

TBMM'ye sevk edilmesi beklenen 15 maddelik tasarı taslağı ile ilgili, "Vazgeçildi" haberlerine rağmen emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber var denilmişti. SGK eski Başkanı Yadigar Gökalp İlhan'n üzerinde durduğu formüle göre; Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul eden hemen emekli olabilecekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yakında gerçek metnin açıklanacağını ifade etti. Şimdilik taslak metinde her erken emekli olunacak yaş için "yüzde 5'lik bir indirimi" varsayılsa da henüz kesinleşmediğini belirtmişti.

MHP'DEN EYT HAKKINDA NASIL BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin sözü sözdür, sözü senettir. Seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız. Bu bakımdan, Meclisten çıkacak kanunların, iktidar tarafından makul ve sağlıklı bir şekilde uygulanacağı bir uzlaşmayı ve mutabakatı da hep birlikte bütün partiler olarak sağlamak zorundayız. Cumhur İttifakı'nı baltalamak, MHP'yi akılları sıra kendi sorumsuz, popülist, istismar kulvarlarına sıkıştırmak ve aleyhimize yanlış propagandalar yapmak beyhude provokatif gayretlerdir. Bu ayak oyunları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı'nı baltalamaya yönelik boş heveslerdir." demişti.

KAPAT [X]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalar da yaptı. Emeklilikte yaşa takılanların mitinginin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde, parti programımızda vardır. Meclis'te de verilmiş bir yasamız vardır. Bir tarafta gıda fiyatları şöyle oldu, dış ödemeler böyle oldu şurası böyledir ekonomik rakamları kötümser şekilde tatbik edeceksiniz, sonra da diyeceksiniz ki, 'emeklilikte yaşa takılanlar, bunu çıkarmamız lazımdır.' Vatandaşı meydana çağıracaksınız, sonra da bunları istismar edeceksiniz. Seçim arifesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Seçimden sonra eğer Türkiye'nin ekonomik şartlarını da olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir. Diyorlar ki 'biz bir şey verdik AKP, MHP reddettiler.' Türkiye'de şimdi siyaset yalan rüzgarı oynuyor. Bu kadar olmaz olmamalı. Seçimden sonra gündeme getirilebilir. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bu yükümlülüğü taşıyabilecek bir konumdaysa olur. Sadece vaatle 3, 5 tane oy almak için bu konuyu gündeme taşıyıp, Türkiye'yi sıkıntıya koymak da doğru değil. "

ESKİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM EYT HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

"EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından 'bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?' onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları."

Ayrıca emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

"Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir."

EYT'LİLERE MANSUR YAVAŞ'TA SÖZ VERMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili soruya cevap veremeden oturumu kapatıp salonu terk etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın "Adaylık sürecinde 700 bin EYT'linin sorunlarını çözeceğim demiştiniz. Gelecek yıl faaliyet raporları görüşülürken biz bu sorunları çözmüş olacak mıyız? Bize bu sorunları soran vatandaşlara ben ne cevap vereceğim?" sorusuyla karşılaştı.

EYT'lilerin sorunlarını çözme vaadiyle ilgili "Herhalde Mansur Bey yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karıştırdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı seçileceğini zannediyor." eleştirilerine muhatap olan Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Burhan'ın EYT'lilerle ilgili sorusuna cevap vermeden oturumu kapatıp salonu terk etmişti.

HAYATİ YAZICI: EYT'LİLERİ HAKLI GÖRÜYORUZ

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (Şuan Siyasi ve Hukuki işler Başkanı) AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşın "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili müjdeyi bekliyoruz, seçime kadar çıkacak mı?" sorusuna Yazıcı, gülümseyerek "Sizi belli açıdan haklı görüyoruz, belli açıdan imkanlara bakıyoruz, imkanlar zor. İnşallah imkanları denkleştirir öyle yaparız." şeklinde cevap vermişti.

ALİ BABACAN EYT HAKKINDA NELER DEMİŞTİ?

SGK eski Başkanı Yadigar Gökalp İlhan tarafından yapılan EYT açıklamalarına dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan çok sert tepki göstermiş, hatta azarlamış ve bu tür konuların gündemlerinde olmadığını belirterek konuyu kapatmıştı.

Ayrıca DEVA Partisi programında EYT'lilerle ilgili herhangi bir bölüm bulunmazken emeklilik konusunda verilen taahhütler ise şunlar oldu:

"Başta çalışılan dönemlerdeki sosyal güvenlik mevzuat hükümleri esas alınarak hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikler olmak üzere sosyal güvenlik sistemini adalet, eşitlik ve finansal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirecek, sosyal güvenlik hakları açısından yaşanan adaletsiz ve farklı uygulamaları giderecek, emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde arttıracağız.

Sigortalının çalıştığı süre arttıkça aylık bağlama oranın da arttığı yeni bir sisteme geçeceğiz. Böylece daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak daha uzun süre çalışmayı teşvik edeceğiz."

SOn gelinen noktada ise Ali Babacan EYT konusunda yumuşama sinyalleri vermeye başlamıştır.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili meselenin taraflarıyla detaylı bir görüşme trafiğini başlattıklarını açıklayan Babacan, sosyal güvenlik sisteminde de köklü bir değişime gideceklerini söyledi. "Sistemimizin adı; Sosyal Koruma ve Güvenlik Sistemi" diyen Babacan şöyle devam etmişti:

"Arkadaşlarımız, birden fazla çözüm seçeneği üzerinde şu anda çalışmakta. DEVA Türkiye'sinde uzun süre çalışmak; emeklilikten kaçmanın bir yolu değil, daha parlak bir emeklilik hayatının vesilesi olacak. Vatandaşlarımızın ne kadar uzun süre çalışırsa, emekli aylıklarının o kadar yüksek olacağı bir sistemi kurmuş olacağız."


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