Kılıçdaroğlu: Taşıt alım vergisini ve MTV'yi belediyelere devredeceğim

Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: Taşıt alım vergisini ve MTV'yi belediyelere devredeceğim

Antalya'da konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Otopark kimin sorumluğunda? Belediyelerin. Güzel. Vatandaş şikayet eder neden otopark yapmadın diye. İyi de taşıt alım vergisini kim alıyor? Motorlu taşıtlar vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet alıyor. Sözüm söz bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 13:47
Yazdır
Kılıçdaroğlu: Taşıt alım vergisini ve MTV'yi belediyelere devredeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Halk Otobüsçüleri Buluşmaları"na konuk oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanı ve ilçe başkanı ile partililer eşlik etti. Konuşmasına ulaşım esnafının sorunlarına değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Bir sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanı dinlemek zorundasınız. Masa başında oturup sorunu çözemezsiniz. Sonra çözüm üreteceksiniz. Ürettiğiniz çözümü de konuşacaksınız. Devleti yönetenler sırça köşkte oturup ben sorunu çözeceğim dediği anda o sorun çözülmez. Bir sorun var. Çözüm yolu belli mi? Evet belli. Devlet yönetiminde var olan bir sorunun çözümü için top birisinden diğerine atılmaz. Sorunun çözümü için kararlı olacaksınız. Devletin imkanlarını kullanacaksınız. O zaman sorun çözülür. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle ve bilgi ile çözülür. Ve en önemlisi deneyim ile çözülür. Elin oğlu çözüyor da biz neden çözemiyoruz" dedi.

"Ücretsiz taşınacaksa bunun ücretini birisi verecek"

Pandemi döneminde bazı meslek sektörü çalışanlarının toplu ulaşımda ücretsiz taşındığını belirten Kılıçdaroğlu, "Evet taşıyalım diyorsunuz. Taşımayız deseniz size bir de ceza yazarlar. Kardeşim iyi de bunun parasını kim verecek. Birisinin bunun parasını vermesi lazım. Ankara, İstanbul için otobüs başına bin 333 TL. Diğer büyükşehir belediyeleri için biner lira. Büyükşehir olmayan iller için de 800 TL ödenecek. Sanki diğer illerde mazot çok ucuz. Akıl alacak şey değil. Sosyal devlet dediğiniz gelir dağılımını dengeli sağlayan devlettir. Devlet bunu ücretsiz taşıyacağım diyorsa, parasını ben vereceğim anlamına gelir. Ücretsiz taşınacaksa bunun ücretini birisi verecek. Türkiye'nin neresinden olursa olsun bedel ödenir. 22 bin özel halk otobüsü var. Halk için çalışıyorsunuz. Hayatın her kesimi sizden yararlanıyor. Çok değerli bir hizmet yapıyorsunuz. Sizin bugüne kadar bir sahibiniz olmadı. Esnaf bakanlığı kurulsun dediniz. Bunu biz pandeminin başında dedik. Kesinlikle esnaf sahipsizdir. Esnaf derdi varsa nereye başvuracak belli değil. Bir esnaf bakanlığının olması lazım. Derdin var kime anlatacaksın? Esnafın kuralları var. Sıradan bir alan değildir. Bir dayanışma kültürü var" diye konuştu.

"Sözüm söz; bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim"

Esnaf dayanışmasının olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu son derece değerlidir. Bunu yaptığımız zaman esnafımız daha güçlü olacak. Devletimiz de güçlü olacak. Parası olan gider bir tır ve kamyon alabilir. Planlı bir devlette kaç kamyona kaç tıra kaç halk otobüsüne ihtiyaç var bunun belirlenmesi lazım. Bir plaka enflasyonun olmaması lazım. Plaka sizin kıdem tazminatınızdır. Dolayısı ile oraya sınırlama getirilmesi lazım. Siz de dillendirin. Sizin bir gelecek güvenceniz yok. Hak edişler zamanında ödenmiyor. Ödenmesi lazım. Belediye başkanlarının da büyük sıkıntıları var. Belediye başkanlarına talimat verdim hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kreşler yapılacak çocuğun karnı doyacak, arkadaşları ile oynayacak. Akşam annesi gelip alacak. Biz haktan yana halkın bütün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Otopark kimin sorumluğunda? Belediyelerin. Güzel. Vatandaş şikayet eder neden otopark yapmadın diye. İyi de taşıt alım vergisini kim alıyor? Motorlu taşıtlar vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet alıyor. Sözüm söz; bu iki vergiyi belediyelere devredeceğim. Belediyelere devrettiğim zaman finansman bu iki kaynaktan sağlanacak. Bütün belediyelere verildiği zaman sorun da çıkmaz" dedi.

"Bu söylediklerim tamamı o kanun teklifinde yer alacak"

En çok yük bindirilen esnaf grubunun otobüsçüler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu düzen değişecek. Bunu değiştireceğiz. Biz bir kanun teklifi hazırlayacağız. Bu söylediklerim tamamı o kanun teklifinde yer alacak. Bunun başkanlarımıza göndereceğiz. Bu işi yapan arkadaşlar olarak gelin bakın diyeceğiz. Benzer kanun teklifi de gelirse zaten destekleyeceğiz. Bu konuda emin olunuz. Alacağınız ve yenileceğiniz bir araçta KDV olmayacak. Destek ödememelerinde CHP'li 11 büyükşehir belediyesi olarak ortak bir uygulama olacak. Yeniden değerleme oranı üzerinde bir öneri geldi. Kanun teklifimizde bu da olacak. Bizim vereceğimiz kanun teklifini destekleyin, hükümete de çağrı yapın, onlar da getirirse ona da destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kimse devletin zor duruma düşmesini istemez"

"Türkiye'de uygulama birliği yok diye arkadaşlarımız ifade ettiler. Her belediyede ayrı bir uygulama var. Bunun da değişmesi lazım. Sizin bir kanuna ihtiyacınız var" diyen Kılıçdaroğlu, "Kimse devletin zor duruma düşmesini istemez. Kanun ve yönetmelikte pek çok şey düzenlenecek. En geç 1 ay içerisinde hazırlayacağız. Bu konuda deneyimli arkadaşlarımız var. Siz uygun gördüğünüz anda bunun teklifini vereceğiz. Bizin teklife oy vermezlerse onlar getirsin. Eğer siyaset kurumu sorunu çözerse toplumda saygınlık kazanır. Siyasette sorun var çözüyorsan başımın üstüne yerin var. Her şey değişecek. Ülkeye barışı, huzuru getireceğiz. İnanç, etnik kimlik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Her sosyal kimliğin içerisinde her inançtan her kimlikten vatandaşlarımız var. Var olan sosyal kimliklerin sorunlarını onlar ile çözeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek bir sorunu yok" şeklinde konuştu.

"Ve şükürler olsun dimdik ayaktayız sizlerle beraberiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Tabii ki geçen yıl bu vakitler iki gün önce yoğun bakımdan çıkmıştım. Ve şükürler olsun dimdik ayaktayız sizlerle beraberiz. Bu çalıştayımızın da güzel geçmesini diliyorum. Ben hep şoför, arkasında devlet sırrı konuşulacak adam demiştim. Ayrıca bugüne kadar dün olduğu gibi bugün de yarın da ulaşım esnafımıza hep sahip çıktım, sahip çıkmaya da devam edeceğim. Ulaşım konusunda tüm tarafları dikkate alıyoruz. Herkesin hakkını koruyan sürdürülebilir bir ulaşım için çalışıyoruz. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar pandemi koşulları akaryakıta gelen zamlar, araç sayısında yaşanan artış, kentimize olan göçler ve nüfus artışı kentimizde ulaşımı olumsuz etkileyen önemli sebeplerdendir."

"Özel araç kullanma talebi önemli oranda artmıştır"

Pandemi dönemi ve pandemi sonrasında taşınan yolcu sayısı hakkında da açıklama yapan Böcek, "Ekim ayında 2019'da 10 milyon 829 bin 115 yolcu taşınırken, pandemi dönemi 2020'de 5 milyon 608 bin 754 yolcu taşındı. Yarı yarıya yolcu azalmıştır. Görüldüğü gibi toplu taşımada yolcu sayısı yarıya düşmüş olup, aynı şey raylı sistem için de geçerlidir. Özel araç kullanma talebi önemli oranda artmıştır. Bu durum ulaşıma büyük bir yük getirmiştir. Motorlu araç sayısı bakımından Antalya Türkiye'de dördüncü sırada, motosiklet sayısı bakımından İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Koşullar ne olursa olsun tüm zorluklara rağmen hiçbir bahane üretmeden ulaşım konusunda tüm engelleri aşarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut yedi ilçeyi kapsayan ulaşım ana planı 19 ilçenin tamamını içerecek şekilde planlamamızı yaptık. Konuyla ilgili ulaşım çalıştayını 76 kurum ve kuruluşun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplam 41 kavşak düzenlemesi yaptık" dedi.

KAPAT [X]

"Sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız"

Toplu taşıma araç kapasitesi hakkında bilgi veren Böcek, "Ekim 2021 itibarıyla belediyemize ait 197 adet toplu taşıma esnafına ait 436 adet olmak üzere toplamda 633 adet lastik tekerlekli araç ile hizmet vermeye devam edilmektedir. Ayrıca üç farklı nostaljik tramvay sistemi ile toplu taşıma hizmeti de verilmektedir. Bugün siz ulaşım emekçilerinin fikir ve önerilerini almak için bir araya geldik. Sizlerin sorularını ve sorunlarını dinleyeceğiz. Sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız. Ortak akıl ve sorunları beraber çözüm üreteceğiz. İktidara tabii ki hep birlikte geleceğiz. Hepinizin desteğiyle geleceğiz. Biz her zaman esnafımızın yanında olacağız. Destek olacağız tabii ki sizlere de destek olacağız" açıklamasını yaptı.

#kemal kılıçdaroğlu# antalya# mtv# vergi
Erdoğan: 81 ilimize 81 Millet Ormanı kuracağız
Erdoğan: 81 ilimize 81 Millet Ormanı kuracağız
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Başak Cengiz' paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Başak Cengiz' paylaşımı
İyi Parti'de Lütfü Türkkan için disiplin kararı alınmadı
İyi Parti'de Lütfü Türkkan için disiplin kararı alınmadı
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Erdoğan, Saadet Partisi liderini neden koltuğa oturttu?
Erdoğan, Saadet Partisi liderini neden koltuğa oturttu?
Meclis'te 'Türkkan' gerilimi! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı
Meclis'te 'Türkkan' gerilimi! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı

Bu Habere Tepkiniz

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
English Home ürünlerinde %50 indirimler
English Home ürünlerinde %50 indirimler
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.