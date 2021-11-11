AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

"Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunda Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 14:13
Yazdır
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda'nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya'da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan'da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya'da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.

- Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

#AB# AB Komisyonu# büyüme# Türkiye
Merkez Bankası rezervleri arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Çeyrek altın Bin TL'ye gidiyor
Çeyrek altın Bin TL'ye gidiyor
Bakan Muş: Milli paraların payını artırmamız gerekiyor
Bakan Muş: Milli paraların payını artırmamız gerekiyor
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak

Bu Habere Tepkiniz

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
English Home ürünlerinde %50 indirimler
English Home ürünlerinde %50 indirimler
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.