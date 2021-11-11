Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinden yayımladığı cezaların ağırlıklı olarak uyarma, kınama ve yer değiştirme cezası olduğu gözükmektedir.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 6276. maddelerinde disiplin cezaları ve ilgili süreç tanımlanmıştır.

Hakim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilmektedir :

Uyarma,

Aylıktan kesme,

Kınama,

Kademe ilerlemesini durdurma,

Derece yükselmesini durdurma,

Yer değiştirme,

Meslekten çıkarma.

Adalet Komisyonu başkanları görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hakimlerin; ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına bildirirler.

İŞTE HSK'NIN YAYIMLADIĞI DİSİPLİN CEZALARI

UYARMA CEZASI

- İhtiyati tedbir talepleri için hiçbir dosyada teminat alınmamasına Uyarma cezası verildi. Tıklayınız.

- Herhangi bir zarar doğmayan ancak görevde kayıtsızlık ve düzensizlik teşkil eden müsnet eylemlere Uyarma cezası verildi. Tıklayınız.

- KYOK kararını kaldıran ve iade edilen iddianame için zamnında işlem yapmayan savcıya Uyarma cezası verildi.

Sorumluluğunda bulunan dört adet dosyada iddianame düzenlenmek suretiyle ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına veya iddianamenin iade olunmasına müteakiben uhdesine gelen dosyaları UYAP'a kaydederek işlem yapması gerekirken, bunu gerçekleştirmeyerek dosyaların 4 aydan 11 aya varan sürelerle işlemsiz kalmasına sebebiyet verdiği, bu suretle görevinde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermeye Uyarma cezası verildi. Tıklayınız

- "Git mahallende konuş, burası benim mahkemem çıkacaksın dışarı" diyen hakime ceza verildi. Disiplin cezasının konusu şu şekildedir:

Görülen davanın 12:00 de başlayacak ..... tarihli duruşmasının saati geçmiş ve sırası gelmiş olmasına rağmen bir sonraki sırada bulunan ..... esas sayılı dosyanın alınması üzerine, taraf vekilleri yerlerini alıp henüz duruşmaya başlanmış iken, sırada bulunan kendi dosyası yerine başka dosyanın duruşmasının alınması nedeniyle salona giren müştekiyle arasında yaşanan diyalogun, duruşmanın bölünmemesi ve duruşma salonundan çıkılmasını istemesi üzerine salondan ayrılmamakta ısrarcı davranan müşteki ile arasında karşılıklı tartışmaya dönüştüğü, tartışmanın seyri içinde sesini yükseltip bağırarak müştekiye hitaben; "Ben öyle karar verdim", "Defol, çık dışarı", "Defol, terbiyesiz, sana mı soracağım", "Güvenliği çağır çıkartsınlar şunu, benim mahkemem burası", "Git mahallende konuş, burası benim mahkemem çıkacaksın dışarı", "Defol git mahallende konuş, saygısız, terbiyesiz", "sen nasıl avukat oldun" şeklinde cümleler kullandığı, yaşanan diyalog nedeniyle ..... esas sayılı dosyanın icra edilen duruşmasına ara verilerek olaya ilişkin tutanak tutulması sonrası yeniden başlayan duruşmalar sırasında da, bir avukat arkadaşına yetki belgesi verip, ..... esas sayılı dosyanın duruşmasına onun girmesini sağlayan ve tanık dinlenecek olması nedeniyle kendisi de oturup duruşmayı izleyen müştekiye, duruşma salonunda olanların duyabileceği bir şekilde "Bak bak oturmuş oradan beni izliyor, hasta bu ya, pislik" şeklinde ifadeler kullandığı... Tıklayınız.

- Hakim ile SEGBİS duruşması yapan zabıt katibini durumşa odasından aldırmak isteyen savcıya Uyarma cezası verildi. Disiplin cezasının konusu şu şekildedir:

Adliye ortamında değişik sebeplerle karşılaştığı müştekiyi çağırıp ifadesini alma imkanı olduğu ve Hakim ..... duruşma yaptıklarını bildirdiği halde, ..... günü adı geçen Hakim ile birlikte segbis duruşması yapan müştekiyi, polis memurlarını birden fazla kere duruşma salonuna göndererek ifadeye çağırması üzerine, Hakim .....'in, odasına gelip duruşmanın devam ettiğini, ilgiliyi duruşma sonrası göndereceğini kendisine söylemesine rağmen, Katip hakkında zorla getirme emri düzenleyip duruşmanın devam ettiği sırada dört polis memuru ile birlikte duruşma salonuna girerek salonda bulunan üçüncü kişilerin yanında "alın bunu alın" demek suretiyle müştekiyi gözaltına aldırdığı ve bu şekilde görevini kötüye kullandığı.... Tıklayınız.

- Bölge Adliye Mahkemesinin notuna "Kanunu dahi okumadığınızı gösteriyor" şeklinde yazarak itirazda bulunan hakime Uyarma cezası verildi. Disiplin cezasının konusu şu şekildedir:

Bölge Adliye Mahkemesi ..... tarafından hakkında düzenlenen orta nota itiraz ederken; "... dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim ...", " ... oysa mahkemeniz tarafından hangi kasıt ve amaçla yapıldığı anlaşılamayan ... bir şekilde ...", "... dayanak gösterdiğiniz madde dahi kanunu okumadığınızı göstermektedir.", "... bu nedenle orta notu vermeniz gerekçeniz dayanaktan, hukuktan, kanundan ve CMK 231/11 maddesinin içeriğinden yoksundur.", "... kararı iyi okumadığınız anlaşılmıştır.", "...amacım da vermiş olduğunuz nota itiraz değildir yapmış olduğunuzun kanuna aykırı olduğunu anlatmaktır." şeklinde resmi yazışma usulüne uygun düşmeyecek ifadeler kullandığı.... Tıklayınız.

- Herhangi bir mazeret dahi göstermeksizin ve süreklilik arz eden bir şekilde mesai saatlerine uymadığı, bu tavrı ile öncelikli olarak avukatların ve davası görülmekte olan vatandaşların uzun saatler boyunca adliye binasında bekleten, Duruşma günleri sabah 09.00'da başlaması gereken oturumları sürekli olarak 1 veya 2 saat gecikmeli olarak başlattığı, günün geç saatlerine kadar uzattığı ve duruşmaların başlangıç saatlerine riayet etmeyen hakime Uyarma cezası verildi. Tıklayınız.

- Bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamaya Uyarma cezası verildi. Tıklayınız.

- İlgilinin yazmış olduğu söz konusu kararda hukuki değerlendirme ve analizden uzak, herhangi bir şekilde bu kararı okuyan bir kişide toplumda yargıya karşı duyulan ciddiyeti zedeleyebilecek bir dil kullanması ve anılan kararın henüz onaylanmadan ve bu haliyle soruşturmanın gizliliğinin devam ettiği bir aşamada ilgilinin üyesi olduğu bir whatsapp gurubunda paylaşmış olmaua Uyarma cezası verildi. Tıklayınız.

AYLIKTAN KESME (MADDE 64)

- Her iki dosyada birer gün izinsiz ve kabul edilebilir mazereti olmadan görevine gitmemeye Aylıktan kesme cezası verildi. Tıklayınız.

KINAMA (MADDE 65)

- Hizmet içinde ve dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmaya Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

- İlgilinin hakimlik resmi sıfatından beklenen güven ve saygınlık duygusunu sarsma eylemine Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

- Personele ve vatandaşlara kötü davranan hakime Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

Emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunduğunun gerek yukarıdaki iddiaların muhatapları gerekse de üçüncü kişiler tarafından doğrulandığı, bu şekilde ilgili hakkındaki iddiaların sübuta erdiği.

- Kalem personeli üzerinde yeterli denetim yapmayan hakime Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

Kalem üzerindeki denetim ve gözetim görevini yerine getirmemek suretiyle; Zabıt Katibinin, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aykırı bir şekilde masraf tahsil etmesine göz yumduğu.

Duruşmalara katılmama/gecikme ile emrindeki personele ve muhatap olduğu kişilere karşı kırıcı davranışlar sergilemeye Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

Sorumluluğunda bulunan dosyaların incelenmesinde, verilen kararların yazımında, acele nitelikteki yürütme durdurma talepleri hakkında verdiği kararların ve ara kararların yazımında kabul edilebilir süreleri aşan gecikmeler bulunan hakime Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

- İddianamenin iadesi üzerine süresi için hazırlık numarası almayan Savcıya Kınama cezası verildi. Tıklayınız.

İlgilinin uhdesinde bulunan soruşturma dosyalarına ilişkin olarak düzenlediği iddianamelerin mahkemelerce iade edilmesi sonrasında bu evraklara UYAP üzerinden yeniden hazırlık numarası almadığı ve mahkemelerin iade kararlarının gereğini süresinde yerine getirmediği.

KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA (MADDE 66)

- Borcunu ödemeyerek hakkında dava açılmasına naden lan hakime Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verildi. Tıklayınız

- Kanunda belirlenen durum ve sürelerde mal beyanında bulunmayan, yasal süre geçtikten sonra mal beyanında bulunan hakime Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verildi. Tıklayınız

DERECE YÜKSELMESİNİ DURDURMA (MADDE 67)

- Meslek mensuplarına yasaklanmış ticari faaliyette bulunan hakime Derece Yükselmesinin Durdurulması cezası verildi. Tıklayınız.

YER DEĞİŞTİRME (MADDE 68)

- Bir bira içtikten sonra saat yarım gibi restaurantın kapanacağı kendisine söylendiğinde itiraz ettiği, sonra ikna olup cafe terasa geçtiği, dışarıdan aldığı bir poşet dolusu bira ile içeriye girerek cafe terasta alkol almaya devam ettiği, kapalı alanda sigara içilmemesi gerektiği söylendiği halde görevli personele sinkaflı kelimeler kullandığı, alkol aldıkça bu kelimelerin dozunun arttığı tespit edilen hakime Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Kendisinin nişanlısıyla aynı odada kalmasına müsaade edilmediği için personelin gerici olduğunu beyan ettiği, gece boyunca özellikle resepsiyon ve teknik servisteki personele fiili saldırıda bulunduğu, 5 günlük rezervasyonu bulunmasına karşın ertesi sabah otelden sessiz sedasız ayrıldığı tespit edilen hakime Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Her ne kadar ilgili hakkında müsnet olay sebebiyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından delil yetersizliği sebebiyle 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; 2802 sayılı yasanın 72/1 maddesine göre, beraat kararı verilmesinin disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmediği, alınan beyanlar ve tüm dosya kapsamından da görüleceği üzere, ilgilinin hakkındaki iddiaya yansıyan şekilde hakim ve savcılara yakışmayacak kusurlu ve uygunsuz davranış ve ilişkilerinin bulunduğunun sabit olduğu, isnat olunan söz konusu davranışların bir bütün halinde mesleğin şeref ve nüfuzu ile şahsi onur ve saygınlığını yitirecek nitelikte olduğu kanaatine varıldığı tespit edilen hakime Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Müstemir yetkili olmamasına rağmen kesin yetki kuralını (gayrimenkul davalarının gayrimenkulün bulunduğu yerde görüleceği, HMK m. 12) ihlal ederek "tapu iptali ve tesciline" hükmeden hakime Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Cumhuriyet Savcılarının yürütmüş oldukları soruşturmalarda doğru ve tarafsız bir şekilde hareket etmelerine ilişkin etik ilkelere aykırı şekilde, müştekinin beyan ve yönlendirmeleri doğrultusunda suçlamalara ilişkin başkaca herhangi bir araştırma ve inceleme yapmaksızın hukuki uyuşmazlık niteliğindeki ya da daha önceden cezai uyuşmazlık konusu olmuş ve sonuçlanmış birtakım hususları tekrar cezai soruşturmaya konu ettiği, müsnet eylemlerin soruşturma dosyası kapsamındaki delillerle sübuta erdiği anlaşıldığından Savcıya Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandıran personele Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

- Kesinleşmiş borcunu ödememesi nedeniyle İcra Müdürlüğünce hakkında icra takibi yapılmasına neden olan personele Yer Değiştirme cezası verildi. Tıklayınız.

MESLEKTEN ÇIKARMA (MADDE 69)

Altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olan personele meslekten çıkarma cezası verildi. Tıklayınız.

5 yıl hapis ve 30.000.TL. adli para cezası ile cezalandırılan personele meslekten çıkarma cezası verildi. Tıklayınız.

İlgilinin maddi kazanç elde edebilmek uğruna mesleğini hiç çekinmeden araç olarak kullandığı ve bu hususun sübuta ermesi eylemine meslekten çıkarma cezası verildi.

CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞI

- Soruşturma kapsamında tüm adli işlemlerin ilgilinin talimatları doğrultusunda yürütüldüğü ve otopsi işleminin de Adli Tıp Kurumu'nda icra edildiği, vuku şekli kamera kayıtlarıyla sabit olayda delillerin kaybolması veya karatılması gibi kuşkulu bir durumun da olmadığı anlaşıldığından, ceza tayinini gerektirir ağırlıkta olmayan eylem nedeniyle, ilgili hakkında Ceza Tayinine Yer Olmadığına.... Tıklayınız.

İlgilinin soruşturma dosyasını muktezaya bağlamayı geciktirmesinin mesleki tecrübesizliği ve kuradan atandığı 1. bölgedeki iş yoğunluğundan kaynaklandığı, başkalarının talimat ve telkinleri doğrultusunda zarar verme kastıyla hareket ettiğine dair müştekinin soyut iddiası dışında iddiaları destekleyici mahiyette her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı bir delil bulunmadığı anlaşıldığından müsnet eylem nedeniyle ilgili hakkında Ceza Tayinine Yer Olmadığına,... Tıklayınız.