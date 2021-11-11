'Müzik merkezi' adı altında PKK'ya eleman temini iddiasına dava

Adana'da "müzik merkezi" adı altında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıkları iddiasıyla tutuklanan iki kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 27 Mayıs 2021'de tutuklanan İ.A. ve J.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanıkların, terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların tape kayıtlarına yansıyan konuşmalarında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı icra ettiği harekatları itibarsızlaştırmak için kitlesel eylem ve korsan gösteriler planladıkları belirtildi.

Sanıklar İ.A. ve J.S'nin terör örgütünün Adana il yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüterek, kız çocuğu G.H.Ö'nün kırsal alana gönderilmesini sağladıkları ve katılım bilgisini de örgüt adına İstanbul, Adana, Van ve Elazığ'da kurye olarak faaliyet yürüten PKK üyeliğinden tutuklu S.B'ye ilettikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların, ikametinde yapılan aramalarda örgütsel nitelikli dergiler bulunduğu ve HTS kayıtlarında haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış kişilerle görüşme kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

- Örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

İddianamede hakkındaki PKK/KCK soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen tanık H.Ş, sanıklar İ.A. ve J.S'nin terör örgütünün Adana il yapılanmasında yer aldıklarını bildiğini belirtti.

Sanıkların, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi içerisinde de faaliyet yürüttüğünü belirten H.Ş, "Mikras kod adlı İ.A. Adana'da ses sanatçılığı yapar. Kendisini yakından tanıyorum. Örgütsel eylemlerini bizzat bilirim. İ.A, sözde KCK anayasası çerçevesinde sözde kültür faaliyetlerini örgütlemekle sorumludur." ifadelerini kullandı.

H.Ş, sanıkların müzik çalışması adı altında gençlere PKK propagandası yaptığını ifade ederek, şunları anlattı:

"İ.A. propaganda faaliyetinden etkilenen gençler üzerine bireysel yoğunlaşma çalışması yapar. Kendisinin Suriye'de örgüt mensuplarıyla irtibatları vardır. Kırsala eleman aktarımını bizzat Türkiye üzerinden yapar. İ.A. kesinlikle akıllı telefon kullanmaz. Kırsal alandan Adana'da görevlendirilen ve kadro sıfatıyla anılan örgüt mensupları İ.A. ile irtibat kurar. Bu irtibat gizlilik gereği İ.A'nın ev ve iş yerinde gerçekleşmez. Adana'da örgüte müzahir aileler üzerinde hakimiyeti vardır. Kadro örgüt mensuplarıyla Adana'da örgüte destek veren ailelerin evinde kısa süreli görüşmeler gerçekleştirir."

İ.A. ve J.S'nin polis takibine karşı dikkatli hareket ettiğini anlatan H.Ş, "İkisi de örgütsel gizlilik konusunda oldukça eğitimlidir. J.S, 'eş sözcülük' görevini yürütür. Gençleri saz ve müzik aletleri eğitimi gibi bahanelerle kandırıp terör örgütü PKK'ya katılmalarını sağlar. Gençlerin kırsal alana katılımını özendirici kitap ve dergileri okumasını sağlar. İ.A. ve J.S. müzik eğitimi verdikleri küçük yaştaki kız çocuğu G.H.Ö'yü kurye ile irtibat kurarak Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya gönderdiler." şeklinde ifade verdi.

- "Kamufle olmuş kadro örgüt mensupları"

Sanıkların "Adana'da kamufle olmuş kadro örgüt mensupları" şeklinde tanımlandığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İ.A. ve J.S'nin silahlı eylemde bulunmak amacıyla terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri, sözde KCK anayasası adı altında geçleri müzik aletleri eğitimi vermek bahanesiyle bir araya getirerek örgütsel propaganda yaptıkları, propaganda faaliyetinden etkilenen gençler üzerinde yoğunlaşma çalışması yaparak örgüt adına kırsal alana gönderilmelerini sağladıkları, sözde KCK anayasası kültür faaliyetleri adı altında birlikte hareket ettikleri, şüpheli J.S'nin ayrıca örgüt adına 'eş sözcülük' sıfatıyla çalışmalar yaptığı dikkate alınarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları talep olunur."