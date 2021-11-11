Balıkesir'de polis memurunu şehit eden zanlı yakalandı

Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Danıştay'dan Emniyetin 'video çekimi' genelgesine durdurma
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Dolar 10 TL'ye yaklaştı, gram altın 594 lirayı geçti
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de polis memurunu şehit eden zanlı yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 15:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Abdulkadir Güngör'ün şehit edilmesinin ardından bir otomobille kaçan Devrim E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma yürüttü.

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda, Kadıköy ile Yolören mahalleleri arasındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak üzereyken tespit edilen 38 FY 625 plakalı otomobile operasyon düzenleyen ekipler, firari şüpheli Devrim E'yi gözaltına aldı.

Devrim E'nin gasp, yağma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydığının olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Havran ilçemizde açtığı ateş sonucu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli D.E, güvenlik güçlerimizin kapsamlı çalışması neticesinde Edremit'te yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Olay sonrası yakalanan diğer zanlılar Osman B, Eray Y. ve Meral A. ile Devrim E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrası 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, kaçan Devrim E'yi de yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Balıkesir'de bir polis şehit oldu
#Balıkesir# gözaltı# polis# şehit#
Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı
Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı
Hırsızlık için girdiği ev sahibine silah çekti
Hırsızlık için girdiği ev sahibine silah çekti
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Küçük Mihrimah'ın öldüğü kaza ile ilgili tutuklanan sanık tahliye edildi
Küçük Mihrimah'ın öldüğü kaza ile ilgili tutuklanan sanık tahliye edildi
Çöken bina ile ilgili şaşırtan savunma
Çöken bina ile ilgili şaşırtan savunma
Kız çocuğunu vuran kadının salıverilmesine itiraz edildi
Kız çocuğunu vuran kadının salıverilmesine itiraz edildi

Bu Habere Tepkiniz

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
English Home ürünlerinde %50 indirimler
English Home ürünlerinde %50 indirimler
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.