Erdoğan: 81 ilimize 81 Millet Ormanı kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin tüm şehirlerinde her yaştan vatandaşlarımız fidan dikmek üzere alanları doldurmuştur. İklim krizinin gündemimizde daha çok yer edindiği bir günde fidan diken herkese şükranlarımı sunuyorum. Kültürümüz, tüm bitkiler ve hayvanlar da dahil şefkatle yaklaşmamızı söyler. Bizler yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin düsturuna sahip bir millettin evlatlarıyız. Babalarımızdan, atalarımızdan aldığımız yeşil sevgimizi gelecek nesillere aktarmak asli görevimizdir.

AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA 4. SIRADAYIZ

İklim değişikliğinin açtığı sonuçların çözümü için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 57 katına ulaştık. BM küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer alıyor. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmaktır. 136 adet şehir ormanı kurduk. Çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.

AŞIRI SICAKLAR ORMAN YANGINLARINI KONTROL ALTINA ALMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı sıcaklar ve aşırı düşük nem orman yangınlarını kontrol altına almayı güçleştiriyor. Bu yıl 54 ilde yaşanan 299 orman yangını ve 285 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. Cansiparane bir mücadele yürüttük. Verilen mücadele için herkese teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman personeli ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava ve personel desteği sağlayan tüm ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

81 İLE 81 MİLLET ORMANI

Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içinde tamamlamaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla 252 milyon hedefi inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattık. 1000 fidanla katılacağımız kampanya ile öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız.