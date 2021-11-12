Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar

Tam gün yasasıyla birlikte tüm hekimlerin özelde muayenehane açması yasaklanmıştır. Ancak yasaklamanın yürürlüğe girdiği tarihte özelde muayenehanesi olan doktorlar için 2547 sayılı Kanuna geçici 64. madde eklenmiş ve muayenehaneleri kapatmaları için 3 aylık bir süre tanınmıştır.

Tam gün yasasının iptali istemiyle açılan bir davada Anayasa Mahkemesi yasaklamaya dair ana maddeyi iptal etmemiş ancak 3 aylık geçiş süreci tanıyan geçici 64. maddeyi iptal etmiştir. Bu iptalin ana gerekçesi de sürenin yeterli bulunmamasıdır.

AYM'nin iptal kararı ve sonrasında yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olan hekimler işlerine devam edebilmiştir.

Bir tıp fakültesi öğretim üyesi de, eşit konumda oldukları gerekçesiyle özelde muayenehane açmak için başvuruda bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir. Red işleminin iptali için açtığı davayla ilgili olarak hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi, işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Danıştay ilgili Dairesi ise Bölge İdare Mahkemesi kararını bozmuştur. İtiraz üzerine dosyaya bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bakmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, AYM kararının sadece 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olan hekimleri kapsadığını, bu tarihten sonra özelde muayenehane açmak için başvuruda bulunan öğretim üyelerine red cevabı verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın bu kararı 18/1/2014 tarihi itibariyle özelde muayenehanesi olmayan hekimlerin, eşit hukuki durumda oldukları gerekçesiyle, bu tarihten sonra özelde muayenehane açamayacakları anlamına gelmektedir.

İşte Danıştay İDDK'nın kararı

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve muayenehane açma isteminde bulunan hekimlerden, yargısal süreç ve Anayasa Mahkemesinin 07/11/2014 tarih ve E:2014/61, K:2014/166 kararında yer verilen gerekçeler göz önüne alındığında, 2547 sayılı Yüseköğretim Kanunu'nun Geçici 64. maddesinin yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihi itibarıyla usulüne uygun olarak muayenehane işletmekte olan veya özel sağlık kuruluşunda çalışmak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunanlar haklı beklentilerinin korunarak faaliyetlerine devam edebileceklerinden ve 18/01/2014 tarihi itibarıyla öğretim üyelerinin aynı akademik unvanda olmalarının her anlamda eşit statüde oldukları anlamına gelmediğinden, davacının muayenehane açma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine yönelik ısrar kararının onanması yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07/07/2021 tarih ve E:2021/1178, K:2021/1410 sayılı kararı.

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