Bakan Özer: Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO 41. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin ulusal beyanını sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Kasım'da başlayan UNESCO 41. Genel Konferansı, 24 Kasım'a kadar sürecek. Konferans kapsamında 10-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Genel Politika Tartışmaları" oturumlarında ülkeler, ulusal beyanlarını sunacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer de konferansın bu sabah yapılan oturumunda video mesajla Türkiye'nin ulusal beyanını sundu. Salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini belirten Özer, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Özer, Türkiye'nin 2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı için diğer ülkelerden destek istediğini bildirdi.