12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve 10 diğer kurum çok sayıda kariyer uzmanı almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
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Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
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SEDDK, 15 uzman yardımcısı alacak
SEDDK, Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 15 (onbeş) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
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BDDK, 153 Uzman Yardımcısı alacak
BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Bütçe Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
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Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
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Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Başvurular1 ila 15 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak
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TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
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