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12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler

Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve 10 diğer kurum çok sayıda kariyer uzmanı almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 17:20
Yazdır
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021

Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

KDK ilanı detayları için tıklayınız

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SEDDK, 15 uzman yardımcısı alacak

SEDDK, Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 15 (onbeş) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021

SEDDK ilanı detayları için tıklayınız

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Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.

Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

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BDDK, 153 Uzman Yardımcısı alacak

BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021

BDDK ilanı detayları için tıklayınız

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Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Bütçe Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe uzman yardımcısı 45 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2021

Strateji Bütçe Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.

Tarım ve Orman Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.

Rekabet Kurumu ilanı detayları için tıklayınız

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Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Başvurular1 ila 15 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021

TMSF ilanı detayları için tıklayınız

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ilanı detayları için tıklayınız

#Ticaret Bakanlığı# Gelir İdaresi Başkanlığı#kpss#kariyer uzmanı
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