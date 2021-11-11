Eski CHP'li Başkanı'na 'cinsel saldırı' davasından beraat

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık G.Ö.A katılmadı. Duruşmada, müşteki D.A ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin söz verilen müşteki D.A, mütalaaya katılmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

D.A'nın avukatı Orkun Can Kumkumoğlu da müştekinin yaşadığı olaydan sonra duyduğu rahatsızlığı arkadaşıyla whatsapp görüşmesinde açıkça ifade ettiğini ve konuşma dokümanlarını mahkemeye sunduklarını kaydetti.

Kumkumoğlu, dosyada bulunan ve olaydan 3 gün sonra çekildiği iddia edilen fotoğrafta sanıkla müştekinin olduğunu fakat bu durumun, il delegesi olan D.A'nın teşkilata oy kullanmaya gitmesinden kaynaklandığını söyledi.

Müvekkilinin, ailesinin olayı duymasını istemediği için ilk başta şikayetçi olmadığını anlatan Kumkumoğlu, D.A ve arkadaşlarının partiden istifa ettiğini, hiçbir şekilde siyasi beklentileri olmadığını, bu nedenle de sanığa suç atmalarının beklenemeyeceğini ifade etti.

Kumkumoğlu, sanık G.Ö.A'nın üzerine atılı suçu işlediğini savunarak, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık G.Ö.A'nın avukatı ise beraat yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın beraatine hükmetti.

- Duruşma sonrası karara tepki

D.A'nın avukatı Kumkumoğlu, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, şokta olduklarını ifade etti.

Kumkumoğlu, "Mahkeme nasıl bir delil bekliyordu bilmiyorum. Bu öyle bir karar ki sokaktaki hiçbir kadın güvende değil. Bundan fazla bir delil de sunulamaz. Biz bu zamana kadar sustuk. Kesinlikle siyaset yapmıyoruz, umurumuzda da değil. İstinaf başvurusundan ümitliyim" şeklinde konuştu.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, müşteki D.A ile 12 Mart 2020'de Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatılıyordu.

Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, sanık G.Ö.A'nın müşteki D.A'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada sanığı eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydediliyordu.

İddianamede, G.Ö.A'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.