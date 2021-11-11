Bakan Koca rakamları vererek açıkladı: Zamana karşı hareket halindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı.' paylaşımında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Kasım 2021 18:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uçak ve helikopter ambulanslara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.