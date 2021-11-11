Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı. "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur" denilen açıklamada " çalışma takviminde öncelikli olarak 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespitinin bulunduğu" belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.