Türkiye'nin drone avcısı Fedai ilk uçuşunu yaptı

Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Kredi çıkmıyor derdine son, bankaya gitmeden kredi cebinizde
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
'Minik hewaller' paylaşımı yapan öğretmene soruşturma
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
Fuat Oktay'dan EYT sorusuna cevap
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 270 personel almak için ilana çıktı
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Bakanlık doktor, diş hekimi ve eczacı alacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'nin drone avcısı Fedai ilk uçuşunu yaptı

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için yerli olarak geliştirilen Mobil Havada İmha Platformu Fedai ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 21:19
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle ortaya çıkarılan ve ilk uçuşta kullanılan Fedai ile çoklu ve tekli fırlatma sisteminden atılmasına yönelik konsept çalışmaların maketleri, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda sergilendi.

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fedai çalışmalarının gündeme gelmesinden kısa süre sonra ilk uçuşu gerçekleştirdikleri platformu anı olarak sakladıklarını ve fuarda sergilediklerini söyledi.

Bu kısa sürede Fedai'ye yurt dışından ciddi talep geldiğini ve bunları karşılamaya yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Canlı, "Fedai'yi karbondan üretmeye başladık. İlk 10 araç seri imalattan çıktı. Araca yüklü çoklu fırlatma versiyonuna daha çok talep geliyor. Bu modeli hazırladık. 5 araçlık bir takımda 1 adet komuta kontrol, 1 adet radar, jammer ve termal kamera sistemlerinin olduğu, 3 tane fırlatma sistemi taşıyan kamyon şeklinde bir konsepti dünya pazarına teklif ediyoruz." dedi.

Bir Güneydoğu Asya ülkesinden gelen talep doğrultusunda 5 bin metre irtifaya çıkan modeli çalışmaya başladıklarını bildiren Canlı, şunları kaydetti:

"Buna Fedai 102 adını verdik, ilk Fedai 101'di. Saha testlerimiz oldukça başarılı geçiyor. İlk uçuşunu yaptık. Her uçuşunda yenilikler getiriyoruz. Fedai'de termal kamera, gündüz kamerası ve LIDAR var. Bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek. Kanat katlama sistemi patentli ve özel bir sistem. Yüzde 100 karbon, bu özelliği de dünyada tek. Radar, kamera kontrol, LIDAR'lı tarayıcı sistemiyle de dünyada tek. Fırlatıcı tüpten atılıyor, omuzdan atılan modeli üzerinde de çalışmalara başladık. Omuzdan atılanda radar gerektirmeden kısa mesafeden uçan uçaklar için bu hazırlıkları yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün Fedai'yi geliştiriyoruz. Üretimimizi buna göre düzenliyoruz. Fedai çok yakın bir gelecekte Türk savunma sanayisinin en önemli ihracat ürünlerinden biri olabilecek diye düşünüyorum."

Fedai'nin ihtiyaçları için yeni fabrika

Canlı, ilk Fedai'lerin Ocak-Şubat 2022'de teslimata hazır olmasını planladıklarını söyledi.

Belli bir kapasiteyle şu anda gelen siparişleri karşılamayı hedeflediklerini anlatan Canlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fedai'yi vermekle yetmiyor. Biz bir sistem satıyoruz. "Drone Katili" ya da "Drone Killer" diye bilinen DROKA. Bunda termal kameradan radara, jammerdan diğer ünitelere bir dizi sistem var. Radarlarda kullanılan entegre devre, elektronik komponentlerde dünyada üretim sıkıntısı bulunuyor, termal kameralarda kullanılan germanyum fiyatında yüzde 50'ye varan artışlar var. Fedai'yi üretmeye yönelik Yozgat'ta ayrı bir radar fabrikası kurduk. Onu yıl başından sonra devreye alacağız. Fedai'yi üretmemiz kadar, görevini başarıyla yapabilmesi için gerekli radar, elektro optik suit, jammer, diğer üniteleri de üretiyor olmamız lazım. Bunlara yönelik düzenlemelerimiz sürüyor. Elektronik konusundaki kısıtlamalar ve temin güçlükleriyle de baş etmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz."

Fedai 102'ye alçak irtifa hava savunma görevi

Fedai 101 ile Fedai 102 arasındaki farklara ilişkin bilgi veren Güray Ali Canlı şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fadai'yi müşterilerimiz yalnızca İHA'ları, droneları vurmak için değil, alçaktan uçan helikopterleri ve pervaneli uçakları vurmak için bir alçak irtifa hava savunma sistemi şeklinde kullanmak istiyorlar. 5 bin metre talebi o yüzden geldi. Boyu biraz daha uzun, bataryası ve motoru da daha büyük. Harp başlığını da bir miktar artırdık. Çapı aynı, kanat uzunlukları farklı. Fırlatıcılarımızı uzattık. Aynı fırlatıcı Fedai 101 ve Fedai 102'yi de atabiliyor. Sürat ve havada kalma süresi daha fazla, bataryaları daha güçlü."

#drone avcısı# Fedai
Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar
Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar
Türk Kızılay Lojistik, İHA'lardan yararlanacak
Türk Kızılay Lojistik, İHA'lardan yararlanacak
Günde ortalama 2 buçuk saat sosyal medya kullanılıyor
Günde ortalama 2 buçuk saat sosyal medya kullanılıyor
YouTube'dan yeni düzenleme...Artık kimse göremeyecek
YouTube'dan yeni düzenleme...Artık kimse göremeyecek
iPhone'da dijital miras güncellemesi
iPhone'da dijital miras güncellemesi
Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı
Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı

Bu Habere Tepkiniz

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
English Home ürünlerinde %50 indirimler

English Home ürünlerinde %50 indirimler

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319473233;dc_trk_aid=511862870;dc_trk_cid=161504421;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!

Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!

Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2021 mesleki çalışma programı belli oldu

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Evlenene 2 yıllık ikramiye: Kimler yararlanabilir?

Evlenene 2 yıllık ikramiye: Kimler yararlanabilir?

Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. İşte evlenme ikramiyesinde merak edilenler...