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Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın bazı kesimleri kar ile beyaza büründü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 21:19
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Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde güneşin açmasıyla eridi.

Öte yandan vatandaşlar sabah saatlerinde buz tutan araç camlarını kazıcı yardımıyla temizledi.

Ağrı

Ağrı'da ise sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Yaşlı, bu yıl kışın erken geldiğini ve her tarafın beyaza büründüğünü söyledi.

Bir süre önce araçlarının kış lastiklerini taktıklarını ifade eden Yaşlı, "Sabah güne karla uyandık. Manzara çok güzel. Geçen seneye göre kar yaklaşık bir ay erken yağdı. Sabah öğrenciler çok neşeliydi, kar topu oynadıklarını gördük. Birçok sürücü arkadaşım daha kış lastiklerini takmamış." diye konuştu.

Sürücü Sinan Ergül ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ve kış lastiklerini bugün takacaklarını anlattı.

Kars

Kars'ta da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, Digor ilçesi ile Dağpınar beldesini beyaza bürüdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunda kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kentin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Ardahan

KAPAT [X]

Ardahan'daki yüksek kesimlerde de kar etkili oldu.

Gece yoğunlaşan kar kentin yüksek tepelerini beyaza bürüdü.

Karla kaplanan Ardahan-Artvin arasındaki tepeler ile Yalnızçam Dağları'nın tepelerinde güzel manzaralar oluştu.

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