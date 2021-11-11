AFAD'dan AB-Modex Saha Tatbikatı'yla ilgili açıklama

Sezer, tatbikat kapsamında geldiği Tekirdağ'da, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ilk kez Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Tekirdağ'da 4 farklı noktada saha aktiviteleri gerçekleştirileceğini dile getiren Sezer, "Tatbikatımızı AFAD Red uygulaması çıktısı olarak aldığımız 7,4 büyüklüğüne göre senaryolaştırarak arama kurtarma alt başlıklarını belirledik. Enkazda arama kurtarma, yüksek katlardan indirme, helikopter ile kurtarma, ulaşım kazasına müdahale, denizde yangına müdahale, vinçten personel kurtarma, hava aracı ile kurtarma, su altı kayıp arama, enkaz altında araç içinden kurtarma, medikal kurtarma ve yüksekten indirme gibi 11 başlıkta tatbikat yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sezer, tatbikatın Türkiye ve katılımcı ülkelere önemli katkılar sunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan 378 personel ve 60 araç, ayrıca Türkiye'den 1337 personelimizin iştiraki ile tatbikatımızı yürütüyoruz. Tekirdağ MODEX'i gerçekleştirme amacımız, yabancı ekiplerin ev sahibi ülke personeli ile çalışma kapasitelerinin arttırılması. Tatbikatta ülkeye giriş prosedürleri ve acil durumlara ortak müdahale prosedürleri tüm katılımcı ülkeler tarafından benimseniyor. Ulaşım imkanları belirleniyor, süre ölçümleri yapılıyor, koordinasyon sağlanıyor, uygulamalı eğitim imkanı elde ediliyor ve deneyim kazanımı sağlanıyor. Yarın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da tatbikatımızı izleyecek."

- "Tecrübeyi uluslararası alanla paylaşmış olacağız"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, tatbikat için seçilen Tekirdağ'ın, çok doğru bir alan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelen arkadaşlara bizim pozitif anlamda çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim AFAD çalışanlarımız, AFAD gönüllülerimiz çok büyük bir tecrübeye sahip. Bu tecrübeyi uluslararası alanla paylaşmış olacağız. Bir kere daha Türkiye'nin büyüklüğünü hep birlikte göreceğiz. Gelecekte bir İstanbul depremi bekleniyor. Bir İstanbul depremi aynı zamanda Tekirdağ depremi demektir. Fay hattı bizim 22 kilometre deniz tarafında, onun için depreme bizim de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz de bu tatbikat sayesinde kendi eksiklerimiz görmüş oluyoruz."