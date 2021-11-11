Dilendirilen 615 çocuk devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük yaşta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar için Türkiye genelinde mobil ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından 81 ilde hizmete sunulan 320 mobil ekip, caddelerin işlek noktalarında tespitlerde bulunuyor. Yapılan tespitler sonucunda 27 binden fazla çocukla ilgili önlem alındı, 1078 çocuğun ailesiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Dört kişiden oluşan ekibin içerisinde bir polis, bir zabıta bir sosyal hizmet uzmanı ve pedagog ya da psikolojik danışman yer alıyor. Çocuklara olabildiğince hassas yaklaşan ekipler, daha sonra da ailelerine ulaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verdi, 7 bin 628 çocuğun ailesine maddi destek sağlandı. 615 çocuk ise devlet korumasına alındı.

Bakanlığın ALO 183 numaralı destek hattından dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk işçilerle ilgili ihbarlar alınıyor.

Aynur Bayram