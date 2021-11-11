Türkiye tekstilde dünya beşincisi

5'inci Uluslararası Tekstil Zirvesi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Tekstil ihracatında yıllardır 10 milyar dolar sınırında olan Türkiye, bu yılın 10 aylık döneminde 10,5 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Dünyada da bir başarı hikayesi yazdık. 6'ncı büyük tedarikçilikten 5'inci büyük tedarikçiliğe ulaştık. Yani dünya liginde 5'inci sıradayız" dedi.

"13 milyar doları zorlayacağız"

Ahmet Öksüz, "Yıl sonunda da inşallah 13 milyar doları zorlayacağız. Zaten hazır giyim sektörüyle birlikte 30 milyar doları geçeceğiz. Ana pazarımızdaki pazar payımız yüzde 14'lerden 17'lere çıkarttık" dedi.