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12 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

12 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 00:03
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12 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Artuklu Üniversitesinde, "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansa katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Mardin/10.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Ağrı/11.00-17.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatına katılacak. Tatbikat Kontrol Merkezi'ni ziyaret edecek ve enkazda arama kurtarma çalışmalarını izleyecek Soylu, basın toplantısı düzenleyecek. "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtımına iştirak edecek Soylu, Düzce Depremi anma etkinlikleri kapsamında Belediye Kültür Merkezi ve kent meydanındaki programlara katılacak.

(Tekirdağ/10.00-12.00/Düzce/15.30-18.57)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 8'inci Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne katılacak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı'na ziyarette bulunacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Hububat Kongresi 2021'e katılacak.

(Antalya/14.00)

KAPAT [X]

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri olan İstanbul Edirnekapı Şehitliği ve Ulus TRT yerleşkesi bayrak direklerinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30/12.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" toplantısına katılacak.

(Burdur/09.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imza töreni ile Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katılacak.

(İstanbul/19.00/20.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi açılış programına katılacak Kasapoğlu, Soma Gençlik Merkezi açılış törenine iştirak edecek, Nazım Yavuz İlçe Stadı'nda incelenmelerde bulunacak ve Soma Belediyesini ziyaret edecek.

(Manisa/10.30/11.00/11.30/12.00/14.30/15.00/15.40)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacakları maça ilişkin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ay-yıldızlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

3- Cebelitarık Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Julio Ribas ve takımdan bir futbolcu, antrenman sonrası düzenlenecek basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak.

(İstanbul/10.00/11.15)

4- Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Golbol Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde Rusya ile karşılaşacak. Erkek Milli Takımı ise üçüncülük maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Samsun/16.30/15.15)

5- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 4. maçında, deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Leuven/22.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

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