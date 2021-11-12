Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (Devlet Arşivleri Başkanlığı)'ndan:
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Arşivleri Başkanlığında çalışan memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Devlet Arşivleri Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Devlet Arşivleri Başkanlığında görev yapan memurlann disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1 'de yer alan Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetveli'nde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Arşivleri Başkanı yürütür.