Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Şubat sürecinde getirilen katsayı adaletsizliğinin mesleki eğitime verdiği hasarı tüm OSB'lere meslek lisesi açarak gidereceklerini söyledi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 12 Kasım 2021 06:15
Yazdır
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi başta olmak üzere bakanlığın çalışmaları hakkında Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı. Organize sanayi bölgelerinin (OSB) mesleki eğitim için en kritik yerler olduğuna vurgu yapan layan Bakan Özer şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımız mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili önemli müjdeler veriyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?

Cumhurbaşkanımız sadece mesleki eğitim değil, eğitimin tüm meseleleri ile yakından ilgileniyor. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa gelişmeler ve elde edilen önemli kazanımlar bu yakından ilginin doğrudan sonucudur. Mesleki eğitimle ilgili de geçmişten gelen sıkıntılar önemli ölçüde çözüldükten sonra artık mesleki eğitimi olması gereken yere oturtmak için attığımız her adımda yanımızda.

EĞİTİMDE KATSAYI HASARI

- Mesleki eğitimle ilgili geçmişten gelen sıkıntılara değinilince katsayı uygulamasına değinmemek olmaz. Katsayı uygulamasının mesleki eğitime maliyeti ne oldu?

1998'de kararı alınan ve 1999'da başlayan bu uygulama on yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik olarak başarılı olan öğrencilerin de yoğun olarak gittikleri meslek liselerine bu uygulamadan sonra bu öğrenciler gitmemeye başladı. Meslek liseleri bu uygulamadan sonra tüm lise türlerini deneyip yerleşemeyen öğrencilerin daha çok kümelendiği bir okul türüne dönüştü. Öğretmenlerimizin yeni öğrenci kümesinden başarı beklentileri düştü. Eğitimin kalitesi giderek azaldı. Mezunlar, iş gücü piyasamızın beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı. Ve giderek iş gücü piyasasından 'aradığım elemanı bulamıyorum' sözü yükselmeye başladı. Dolayısıyla, iş gücü piyasası on yıllarca insan kaynağı açısından inanılmaz maliyetler ödemek zorunda kaldı. Diğer taraftan bu uygulama mesleki eğitimin algısını alt üst etti ve okullar arası başarı farklarının derinleşmesine yol açtı. Hala bu sorunun çözümü ile uğraşıyoruz.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

- Hem mesleki eğitim hem de okullar arası başarı farkları açısından bugün yaşanan sorunların çoğunun katsayı uygulamasının bakiyesi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Elbette. Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra bakanlığımız son on yılda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar attı. Sorunlar çözüldükçe iyileşme de yaygınlaşmaya ve çok daha fazla görünür olmaya başladı. Şu anda kat edilen mesafeden ve gelinen noktadan iş dünyamız da oldukça memnun.

167 OSB'YE DAHA EĞİTİM MERKEZİ

- Cumhurbaşkanımız tüm OSB'lede iki ay içerisinde mesleki eğitim merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Biraz ayrıntı verebilir misiniz?

OSB'ler mesleki eğitim için en kritik yerler. Sektör kümelenmelerinin yoğun olduğu ve uygulamalı eğitimin çok güçlü yapılabildiği yerler. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinin tüm OSB'lerde kurulması için çalışma başlattık. Şu anda 87 OSB'de mesleki eğitim merkezi var. Geriye kalan 164 OSB'de de yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezi kuracağız. Süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Böylece 2021 yılı sonunda tüm OSB'ler de mesleki eğitim merkezleri aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

Mezunlara iş önceliği

- Eskiden mesleki eğitimden sıklıkla şikayet edilirken artık iş dünyası ile birlikte yeni projeler yaptığınız görülüyor.

Mesleki eğitimde attığımız en önemli adım, iş dünyasının mesleki eğitimin tüm süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak. Artık, mesleki eğitim müfredatını iş dünyamızla birlikte güncelliyoruz, iş yeri eğitimi ve stajları birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamını iş veren üstlendi. Başarılı öğrencilere burs veriliyor. Ve en önemlisi mezunlara istihdamda öncelik veriliyor. İş verenlerimiz de bu iş birliklerinden oldukça memnun. Artık en üst başarı diliminden öğrencilerimiz mesleki eğitimi tercih etmeye başladılar. Öğrencinin tercihi değişiyor ve yönelimleri artıyorsa bu, sorunların çözüldüğüne ve gelecek beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor. Bu, çok önemli bir kırılma noktası. Gelinen nokta oldukça memnuniyet verici. Daha yapacak çok işimiz var.

Öğrencinin kazancı artacak

- Kovid-19 döneminde meslek liselerinin maske, dezenfektan, siperlik ve solunum cihazı gibi birçok ürünü ürettiğini ve ihtiyaç noktalarına ulaştırdıklarını tüm toplum gördü. Ne dersiniz?

KAPAT [X]

Kovid-19 salgın günlerinin başlangıcında mesleki eğitimin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırdık. O günlerde meslek liselerinin salgının ilk şokunun atlatılmasında çok önemli katkısı oldu. Yerel, ulusal ve uluslararası basında bu üretimin görünürlüğü arttıkça ve takdir edildikçe mesleki eğitimin katsayı uygulamasından tevarüs ettiği öz güven kaybı onarıldı, kendine güven arttı. Mesleki eğitim sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp, salgın gibi olağan üstü koşullarda tüm imkanları ile devletinin ve toplumunun yanında yer alan bir kara gün dostu olduğunu da gösterdi.

HEDEF 1 MİLYARLIK ÜRETİM

- Üretim gelirlerinden öğrenciler de faydalanıyor mu?

Döner sermaye kapsamında yapılan bu üretimden elde edilen gelirden elbette öğrencilerimiz de katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar ücret alabiliyorlar. Şu anda üretim yapılan çoğu okulumuzda öğrencilerimiz okurken ücret alıyorlar. Amacımız eğitim verilen tüm meslek alanlarında üretim ve hizmet miktarını artırarak tüm öğrencilerimizin bu ücreti alabilmelerini sağlamak. 2020 yılında bu kapsamda 503 milyon TL'lik üretim yapıldı. 2021 yılında hedefimiz 1 milyar TL'lik üretim ve hizmet kapasitesine ulaşmak. Üretim miktarı arttıkça ve tüm okullarımızda yaygınlaştıkça öğrencilerimizin aldıkları paylar daha da artacak. Ayrıca bu sürece katılım öğrencilerimizin uygulama becerilerini güçlendirdiği için mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini de artırıyor.

Yasemin Asan

#28 şubat# hasar# mesleki eğitim# mahmut özer
Ara tatil başlıyor
Ara tatil başlıyor
Bakan Özer: Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız
Bakan Özer: Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Üniversitelerde, kurumsal akreditasyon zorunlu hale getirildi
Üniversitelerde, kurumsal akreditasyon zorunlu hale getirildi
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde

Bu Habere Tepkiniz

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!
Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.