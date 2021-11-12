Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

Bir süredir şehir gezilerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Çanakkale'de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Troya Müzesinde Ezineli Yahya Çavuş filminin galasına katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanma aşamasına gelen 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları da inceleyecek.

2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak

TEMELİ ERDOĞAN ATMIŞTI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılmıştı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprünün kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı da yapılmıştı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu inceleme sırasında; cumhuriyetin 100'ncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son iki tabliye blokunun montajını yapacağı aktarılıyor.

Ebru Karatosun