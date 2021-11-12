Başak Cengiz'i vahşice öldürülmesinde suçtan aile mi sorumlu olmalı?

Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Dizel ve benzinli araçlara veda tarihi belli oldu
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar iade edilince, ücreti geri alınabilecek
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
Geçmişte EYT hakkında neler gündeme gelmişti?
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
YÖK Başkanı: Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları gündemde
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
40 bin sağlık personeli atama ilanı yayımlandı mı?
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Komisyon boş bulunan HSK üyeliği için toplandı
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Kamu hizmetlerinde gelecek yıl da mali disiplin ve tasarruf esas olacak
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Çevre Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Başak Cengiz'i vahşice öldürülmesinde suçtan aile mi sorumlu olmalı?

Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürüldü. Can Göktuğ Boz sonra da polise teslim oldu. Suçlunun evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Başak Cenzgiz'in ölümüne sebep olan Can Göktuğ Boz'u kaleme aldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Kasım 2021 08:05
Yazdır
Başak Cengiz'i vahşice öldürülmesinde suçtan aile mi sorumlu olmalı?

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27), mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldürdü. Sonra da polise teslim oldu. Suçlunun evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Boz, içine karamsarlık düştüğünü, öldürdüğü insanı tanımadığını belirtip "Kılıcı kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum. Ben maktulü kılıçla yaralarken bir şey söyleyip söylemediğini hatırlamıyorum, pek sesi çıkmadı" dedi. Bu olay ABD'de olsaydı belki Başak çantasından silahını çıkarıp kendini koruyacaktı! Sosyal medyada da konuşulan "Bireysel silahlanma kolaylaştırılsın mı?" sorusu bence tartışılmalı. Suçluların, katillerin silahı, Samuray kılıcı var ama dürüst vatandaşın yok. Vatandaş kendini nasıl koruyacak? Suçlu kılıçla doğrarken 155'i mi arayacak? Üniversite mezunu, akıl sağlığı yerinde olan, zor psikolojik testlerden geçen insanlara silah taşıma ruhsatı verilirse ne olur? "Ülke Teksas'a döner, cinayetler artar" diyenler var. Elbette ABD'deki gibi silahlı çatışmalar ve cinayetler artar ama dürüst, örnek vatandaşların da kendini katillere karşı koruma hakkı sağlanmış olur.

Tartışmayı kadınlara silah taşıma ruhsatı verilsin diye de genişletebiliriz. Kadınlara fiziksel açıdan üstün olan tecavüzcü, tacizci katillere karşı kendilerini silahla koruma avantajı verilse ne olur? Kadın cinayetleri azalır mı? Bir tecavüzcü, sapık, katil bu hayattan eksilmiş mi olur? Yanıtları zor sorular...

VAKALAR YÜZDE 69 ARTTI

Umut Vakfı'nın araştırmasına göre; yüzde 85'i ruhsatsız 25 milyon silahın bulunduğu Türkiye'de şiddet vakaları son 4 yılda yüzde 69 arttı. Silah sayısı artınca şiddet vakaları da artıyor ama ülkede zaten 21 milyon 250 bin ruhsatsız silah var. Ruhsatsız silaha sahip olanların suç işleme ihtimali de yüksektir.

O zaman örnek vatandaş neden silahla kendini koruyamıyor? Silah ruhsatı alan ve her yıl düzenli olarak zor psikolojik testlerden geçen kişi, zaten suç işlemez ve silahı kendini korumak için alır.

ABD'deki gibi silah alma özgürlüğüne sahip olmak için ceza hukukunun da sağlam olması ve iyi işlemesi gerekiyor. Evime giren hırsızı silahla vurup öldürdüğümde hapis yatacaksam silah ruhsatı ne işime yarar!

İçinden çıkılması zor bir tartışma. Başak Cengiz gibi vücuduna samuray kılıcı saplanırken sesini bile çıkaramayan, dürüst, eğitimli, psikolojisi yerinde örnek vatandaşların kendini savunamaması adil değil.

SUÇTAN AİLE Mİ SORUMLU OLMALI?

Mahkemede samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu şöyle konuştu:

"Şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum."

BAKANLIK BİLİYOR MU?

Eğer Boz'un cezai ehliyeti yoksa iki üniversite birden nasıl bitirdi? Boz, evinde bulunan kılıç ve kesici aletleri nasıl aldı? Düzenli çalıştığı bir işi mi var? Yoksa ailesinden maddi yardım mı alıyor?

Eğer katilin annesi doğruyu söylüyorsa Boz'un tedavi süreci, ilaç kullanmayı bırakıp bırakmadığının yakından takip edilmesi gerekmiyor mu? Boz'un annesi oğlunun tedaviyi reddettiğini Sağlık Bakanlığı'na bildirdi mi? Ülkemizde ruh sağlığı bozuk olup toplum arasında yaşayan insanları takip eden bir mekanizma var mı?

Eğer tedavi sürecinde ya da ilaç kullanımında ihmalleri varsa, çocuklarını arayıp sormuyorlarsa cezai ehliyet olmayan insanların işledikleri suçlardan ebeveynleri sorumlu tutulmalı mı?

Yasada "Hiç kimse, başkasının fiilinden sorumlu tutulmamaktadır" yazıyor. Ama sokakta kimin akıl hastası olduğunu vatandaş nereden bilecek?

Devlet cezai ehliyeti olmayan insanları yakından takip etmeli ve bu kişilerin davranışlarından da ebeveynleri sorumlu tutulmalı!

#başak cengiz# vahşice öldürüldü# suçtan aile
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Depozito uygulaması 2022 Ocak ayında başlıyor
Depozito uygulaması 2022 Ocak ayında başlıyor
Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta açılacak
Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta açılacak
112 Acil'i arayarak ormanda kaybolduğunu söyleyen çocuk aranıyor
112 Acil'i arayarak ormanda kaybolduğunu söyleyen çocuk aranıyor
Matematik ve fizikte 5. boyut üzerine çalışıyor
Matematik ve fizikte 5. boyut üzerine çalışıyor
200 bin TL'ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
200 bin TL'ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı

Bu Habere Tepkiniz

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!

Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!

Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Üniversitelerin, norm kadro süreçlerinde belirsizlik var!

Danıştay kararı sonrası Yükseköğretim Kurulunca yeni düzenleme yapılmadığı için norm kadro planlamalarının kabul edileceği merci hususunda belirsizlik var.
2021 mesleki çalışma programı belli oldu

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.