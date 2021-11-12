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Ara tatil başlıyor

Pandemi nedeniyle 1,5 yıl okullarından uzak kaldıktan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan 18 milyon öğrenci yarın ilk ara tatile giriyor. Haftasonuyla beraber toplam 9 gün tatil olacak. Peki 6 Eylül'den bu yana okullarda neler yaşandı? Öğrenciler neleri unuttu, yüz yüze eğitim sayesinde hangi alışkanlıklar yeniden kazanıldı?

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Kasım 2021 08:15
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Ara tatil başlıyor

Öğrencilerin ilk zamanlar adaptasyon zorluğu çektiğini ancak zamanla eski düzenlerine girmeye başladıklarını belirten Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç yüz yüze eğitimin ilk 3 ayını şöyle değerlendirdi:

-OKULU ÇOK ÖZLEDİLER: 6 Eylül'de öğrenciler okullarına ilk başladıklarında dikkat çeken en önemli şey arkadaşlarını, okullarını, okulda oynadıkları oyunları ve paylaşımlarını ne kadar özlemiş olduklarıydı.

-BİREYSELLEŞMİŞLER: Sürekli olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmek istemekle beraber maalesef yaklaşık 1,5 yıl süren online eğitimin öğrencilerin daha bireysel bakmasına sebep olduğu ve ortak bir alanı paylaşmak, ortak hareket etmek, kurallar ve diğer kişilerin duygu düşüncelerini fark etmek ve önemsemek noktasında ki öğrenmelerini ise unutmalarına sebep olduğu görüldü.

-DİSİPLİN BOZULMUŞTU: Öğrencilerin okulların açıldığı ilk ay pandemi öncesi döneme göre yönerge almakta zorlandıkları, okul kurallarını daha fazla sorguladıkları, itiraz ettikleri, tepkisel davrandıkları, toplu yönergelerin dışında bireysel olarak daha fazla yönergeye ihtiyaç duydukları gözlemlendi.

ONLİNE ALIŞKANLIKLAR DEVAM ETTİ

-DERSTEN KOPUYORLARDI: Pandemide devam eden online eğitim alışkanlığını sürdürmeleri ve becerilerinin gerilemesi şeklinde de okul yaşantısına olumsuz olarak yansıdı. Ders sırasında, tıpkı online derslerde olduğu gibi, derslerde ses çıkarma, istediği zaman ayağa kalkma, ayağını uzatarak oturma, dersten kopup resim vb. yapma gibi davranışlarını sürdürdükleri görüldü.

-NOT TUTAMADILAR: Eşyalarını toparlama, gerekli materyali okula getirme, derse hazırlanma, tekrar çalışmaları, not tutma, zaman yönetimi, ödevlerin/ev çalışmalarının takibi gibi becerilerinde ise pandemi öncesine göre gerileme olduğu gözlemlenebilen net diğer bir durumdu.

-2.5 AYDA OLUMSUZLUKLAR AZALDI: Geçen bu 2,5 aylık süreçte okulların kesintisiz olarak devam etmesi büyük oranda bu olumsuzlukların azalmasına ve öğrencilerin yeniden okulun gerçekleriyle yüzleşerek yavaş da olsa uyum sağlamasına katkıda bulundu.

CEYDA KARAASLAN

#ara tatil# milli eğitim
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