7 Kamu Kurumu 818 personel almak için ilana çıktı
İçişleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve 5 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi 35 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi 35 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ordu Üniversitesi 15 sözleşmeli temizlik personeli alacak
Ordu Üniversitesi 15 sözleşmeli temizlik personeli alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2021
Ordu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi 8 sözleşmeli gemi adamı personel alacak
İstanbul Üniversitesi 8 sözleşmeli gemi adamı personel alacak
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2021
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 44 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2021
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021 Bütçe Görüşmelerinde gelecek yıl için 50 su bilim mühendisi ile 642 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım ilanı yayımlandığında memurlar.net ilan hesabımızdan ilanın detayları paylaşılacaktır.
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