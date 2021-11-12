Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan önemli düzenlemelerden birisi de 'çıplak' aramaya ilişkin oldu.

Ceza infaz kurumlarına gelen hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi halinde, 'çıplak olarak' arama yapılabilmekteydi.

Yönetmeliğin yeni düzenlemesinde 'çıplak' ibaresi 'detaylı' olarak değiştirildi. Çıplak aramaya imkan veren "ciddi emarelerin varlığı" ibaresi de "bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda," ibaresi ile değiştirilmiştir.

Yani yeni düzenlemeye göre, çıplak arama değil detaylı arama yapılacak, detaylı arama da ancak kuruma yasadığı bir şey sokulduğunun başka bir surette tespitinin olanaksız olması durumunda uygulanacaktır.

Detaylı arama tutanağa bağlanacak, tutanakta arama yapan görevliler ve hükümlünün imzası bulunacaktır. Hükümlünün imza atmaması halinde bu husus tutanağa yazılacaktır.