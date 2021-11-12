İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Kasım 2021 08:57
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.