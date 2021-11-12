İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tıklayınız.

- İnfaz koruma memurlarına, idare memurunun yokluğu halinde amirlik yetkisi verildi

Yönetmeliğin hali hazırdaki halinde, müdürü bulunmayan kurumlarda kurumların amirinin idare memuru olduğu yönünde düzenleme yer almaktadır. Yeni düzenlemede, idare memurunun yokluğu halinde infaz koruma başmemurunun kurumların amiri olacağı belirtilmiştir.

- İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine müdür karar verecek

Ceza infaz kurumlarında birden fazla ikinci müdür olması halinde, müdüre kimin vekalet edeceği konusunda düzenleme yapılmıştır. Buna göre, müdürün yokluğu halinde hangi ikinci müdürün vekalet edeceğine kurum müdürü karar verecektir. Hali hazırdaki uygulamada ise müdüre bir takdir hakkı tanınmadan vekalete Cumhuriyet başsavcısının görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilmekteydi. Yeni düzenleme gereğince Bakanlık karar vermeden önce kurum müdürü yerine kimin vekalet edeceğine karar verecektir.

- Yönetmelikte diğer düznelemeler şu şekilde

Yönetim servisine bilgisayar işletmeni; sağlık servisine sağlık memuru; eğitim öğretim servisine Öğretmen unvanı; yardımcı hizmetler servisine hasta bakıcı unvanı eklenmiştir.

Yönetim servisinde yar aldığı belirtilen bilgisayar işletmeninin cezaevi katibiyle birlikte kurumun yazı işlerini ve müdürün kendisine verdiği diğer işleri yapacağı belirtilmiştir.

İşyurdu servislerinden sözleşmeli personel istihdamına dair teknik düzenleme yapılmıştır.

5275 sayılı Kanunun 89. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince iyi hal değerlendirmesi yapacak olan kurula Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir savcı başkanlık edecektir. Kurula "İdare ve gözlem kurulu" üyelerinin yanı sıra Başsavcı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerin tarafından görevlendirilen birer uzman da katılacaktır.

İşyurdu yönetim kuruluna, ambar memuru ve cezaevi katibi unvanlarına ilave olarak bilgisayar işletmeni unvanı da eklenmiştir.

Eğitim kuruluna eğitim uzmanı unvanı eklenmiştir.

İdare ve gözlem kurulu görev yetkileri arasına "Kuruma gelen her türlü yayının, kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumlan kapsayan nitelikte olup olmadığına karar vermek." görevi eklenmiştir.